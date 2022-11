Un officier de l’IFS partage une vidéo accélérée “réconfortante” d’un oiseau construisant un nid et élevant ses bébés

Une vidéo accélérée d’un oiseau construisant un nid pour pondre des œufs et nourrir son bébé a fait fondre plusieurs cœurs sur Internet. Parveen Kaswan, agent du Service forestier indien (IFS), a partagé la vidéo saine via Twitter le lundi 31 octobre. Le clip réconfortant capture le matériel de la mère oiseau pour construire un nid sur une période de 51 jours. L’oiseau bleu repart de zéro, portant chaque jour de nouvelles brindilles pour tisser la fibre de sa maison. Une fois les fondations posées, elle a sécurisé un coin pour pondre des œufs à l’intérieur.

C’est vers le jour 10-11 que l’oiseau commence à pondre et à la fin du clip, le clip timelapse capture l’ensemble du processus d’éclosion. La mère oiseau peut être vue en train de fixer son œuf sous son corps jusqu’à ce qu’il commence à s’ouvrir. Il faut environ 20 à 25 jours pour que les œufs éclosent. La maman oiseau continue de protéger ses parents jusqu’au moment où ils poussent leurs propres plumes. À la fin, le nid devient occupé par les nouveau-nés qui s’y promènent. « Ce qu’il faut pour élever une famille. Ne manquez pas la fin », a écrit l’officier de l’IFS en partageant le clip. Jetez-y un œil ici :

En une journée seulement, la vidéo a amassé plus d’un million de vues et plus de quatre mille likes sur le site de micro-blogging. Le clip timelapse a également attiré l’attention massive des amoureux des animaux de compagnie qui ne pouvaient pas se contrôler de louer les efforts de la maman oiseau. Un utilisateur, faisant référence au travail acharné de la mère oiseau, a déclaré: «C’est pourquoi, une fois qu’un oiseau a choisi un endroit pour son nid, ne le dérangez jamais. S’il vous plaît, laissez-le être.

Un autre utilisateur a répertorié les événements devant se produire dans le futur que la vidéo en accéléré de 51 jours n’a pas pu capturer. “L’histoire ne s’arrête pas là, en leur faisant apprendre à voler, en les protégeant des prédateurs à l’extérieur du nid jusqu’à ce qu’ils soient mûrs pour enfin s’envoler”, a écrit l’utilisateur.

Un Twitterati a commenté: “Nourrir la famille quotidiennement jusqu’à ce que les enfants soient indépendants et libres”

Un autre a ajouté: «C’est l’amour des mères envers les enfants. Superbe vidéo monsieur.

La vidéo de l’oiseau construisant habilement son nid vous a-t-elle impressionné ?

