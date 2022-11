Un officier de l’IFS partage une vidéo à couper le souffle de “Majestic” Snow Leopard

Susanta Nanda, officier de l’Indian Forest Service (IFS) avertie des médias sociaux, a publié une superbe vidéo d’un léopard des neiges sur Twitter le mercredi 23 novembre. Les images, que Nanda a partagées, provenaient de la chaîne asiatique du Karakoram. Il montre un léopard des neiges solitaire dans un environnement enneigé. La fourrure blanche tachetée, les grands yeux ronds et le gros chat dévoilant ses crocs mortels ont tous fasciné les internautes. Les gens ne peuvent pas arrêter de parler de la beauté et de la majesté de la créature ! Jetez un œil à cette bête élégante et insaisissable ici.

Sous-titrant la vidéo provenant du Fonds mondial pour la nature, Nanda a écrit : « Le léopard des neiges insaisissable pendant les chutes de neige… À Karakoram Range. La vidéo montre l’animal se reposant près d’un arbre, son environnement glacé à peine plus blanc que sa fourrure. Le pelage blanc-gris du léopard a des taches noires exquises. L’aspect général sert de grand camouflage dans les environs immédiats. Bien qu’il soit l’un des prédateurs les plus habiles de la famille des chats, les internautes n’ont pas pu s’empêcher de remarquer à quel point le chat sauvage avait l’air “beau” et “beau” en secouant la tête lorsque la neige de l’arbre tombait dessus. Au milieu des prises de vue par drone qui montrent sa silhouette majestueuse, le léopard des neiges est également vu en train de regarder la caméra, montrant ses crocs acérés.

Twitter s’évanouit devant l’apparence de l’animal.

Les utilisateurs sont particulièrement fascinés par les yeux magnétiques de la bête.

Il est sans aucun doute un beau mec… Des images incroyables.— Sonali Das (@ SonaliD82403754) 23 novembre 2022

Les chats, grands ou petits, sont des animaux mignons.— Vishwamitra (@legalshishya) 23 novembre 2022

Les léopards des neiges se sont adaptés à certaines des conditions de vie les plus difficiles au monde. Leur fourrure épaisse et tachetée sert non seulement de camouflage pendant la chasse, mais fournit également l’isolation dont l’animal a besoin pour survivre dans l’habitat froid et mordant dans lequel il réside.

L’aire de répartition de l’habitat du léopard des neiges s’étend sur les régions montagneuses de 12 pays asiatiques : la Chine, l’Inde, l’Afghanistan, le Bhoutan, le Kazakhstan, la République kirghize, le Pakistan, la Russie, la Mongolie, le Népal, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan. Selon WWF, 60% de l’habitat se trouve en Chine. Ces animaux majestueux sont confrontés à des défis tels que les changements d’habitat dus à la crise climatique, le braconnage et les meurtres de représailles par les habitants.

