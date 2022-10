Un officier de l’IFS partage une superbe photo du petit pic à nuque jaune

Parveen Kaswan, agent des Services forestiers indiens (IFS), est souvent vue en train de partager des images intéressantes liées à la flore et à la faune. Il a amassé plus de quatre millions d’abonnés sur Twitter, qui apprécient beaucoup les talents de photographe de Kaswan. Présentant une autre grande trouvaille du monde des oiseaux, Kaswan a tweeté une superbe photo d’une espèce de Petit Yellownape – l’une des nombreuses espèces de pics trouvées en Inde et dans les pays voisins.

Le maître du camouflage. Petit Yellownape. Une autre espèce de pic trouvée en Inde. pic.twitter.com/fDHOkI3WBT — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) 29 octobre 2022

La photo que Kaswan a tweetée au début semble n’être qu’un feuillage vert. Cependant, un examen plus attentif révèle un oiseau huppé perché sur un tronc d’arbre. « Le maître du camouflage. Petit Yellownape. Une autre espèce de pic trouvée en Inde », a écrit Kaswan, attirant à juste titre l’attention sur la capacité de l’oiseau à se fondre parfaitement dans son environnement. Un utilisateur a même commenté à quel point il était difficile de repérer l’oiseau immédiatement.

“Il m’a fallu 2 secondes pour trouver le pic”, a écrit l’utilisateur.

J’ai mis 2 secondes pour trouver le pic 😅 – Akash Kumar (@aakashkr007) 29 octobre 2022

Une feuille obstrue la vue du long bec pointu caractéristique du pic sur le plan. Cependant, la photographie montre assez bien la belle crête jaune et le plumage vert et blanc de l’oiseau. Même la marque rouge qui s’étend de l’œil de l’oiseau au sommet de sa tête est habilement capturée. La photo vibrante pourrait facilement faire l’envie de tous les ornithologues amateurs !

Le Lesser Yellownape se trouve couramment dans certaines parties de l’Inde, du Népal, du Bhoutan, du Bangladesh, du Sri Lanka, du Myanmar, de la Thaïlande et du Vietnam, entre autres pays. L’oiseau n’est pas en danger et est répertorié dans la catégorie “Préoccupation mineure” de la Liste rouge de l’UICN des espèces menacées. L’oiseau ressemble au Grand Yellownape en raison de la crête et des plumes sur les ailes. Cependant, il se distingue par son ventre blanc barré, assez différent du ventre grisâtre du Grand Yellownape.

Outre les Petits et Grands Yellownapes, l’Inde abrite également d’autres espèces de pics tels que le Pic à ventre blanc, le Flameback commun et le Pic de l’Himalaya.

