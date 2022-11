Un officier de l’IFS partage une photo virale d’un bébé éléphant bénéficiant d’une “couverture de sécurité” du groupe Jumbo

Dans une adorable photo devenue virale, on peut voir un groupe d’éléphants entourant un bébé jumbo, qui est absolument enjoué. Partagée sur Twitter par Parveen Kaswan, responsable de l’IFS, la photo montre à quel point les éléphants peuvent être protecteurs lorsqu’il s’agit d’assurer le bien-être de leurs petits. Sur la photo, on voit un groupe d’éléphants plus gros entourant un bébé éléphant jouant sur une branche d’arbre tombée. Les plus gros éléphants sont également vus en train de manger quelque chose. Avec la photo, la légende disait également: «Montrez-moi une meilleure couverture de sécurité que celle-ci. Un vieux clic aléatoire de sauvage ».

Jetez un oeil à l’adorable photo:

Les utilisateurs des médias sociaux ont été impressionnés après avoir vu cette adorable photo. L’un des utilisateurs a écrit: «Maman récupère les jeunes. Pour y ajouter, deux frères et sœurs aînés à gauche et à droite. De quoi de plus de chaleur et de confort un jeune a-t-il besoin ? Sans oublier la couverture de sécurité ».

Un autre utilisateur a écrit : “Bahut pyaari photo hai….. Yeh pyaare bachche ke chehre pe kitni pyaari si masumiyat hai”, (c’est une si belle photo. Le jeune a l’air si innocent”.

Certains utilisateurs n’ont pas pu s’empêcher d’envoyer des messages sur l’adorable apparence du bébé éléphant. “Mignon petit bébé éléphant”, a écrit un utilisateur.

Ce n’est pas la première fois qu’une photo ou une vidéo d’un groupe d’éléphants protégeant leurs petits devient virale. Plus tôt, une vidéo d’un tigre tentant de chasser un éléphanteau mais échouant en raison de deux éléphants adultes tentant de le protéger. Alors que le tigre les poursuit, on peut voir l’un des éléphants regarder en arrière et attendre pour protéger le bébé. Le veau d’éléphant est également vu accroché à l’autre éléphant alors qu’il tente de fuir. Le tigre finit par s’éloigner après avoir échoué à capturer le bébé. Avec la vidéo, la légende disait: «Quand le prédateur suprême s’attaque au veau du plus grand herbivore de nos forêts… Regardez la façon dont les éléphants escortent le mignon petit bébé loin du tigre. Rencontre rare, mais qui se passe dans la nature ».

La vidéo a amassé plus de six mille vues depuis qu’elle a été partagée en ligne.

