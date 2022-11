Un officier de l’IFS partage une photo “réconfortante” d’un homme fournissant un abri à des chiens errants sur son minuscule matelas

Dans le rythme rapide de ce monde moderne, alors que beaucoup se battent pour un abri, d’autres luttent pour assouvir leur faim. Au milieu de tout cela, l’histoire d’un homme qui est lui-même sans abri mais qui tente de fournir un abri aux chiens errants a fait fondre plusieurs cœurs sur Internet. La plupart de ces chiens ne semblent pas malades ou en mauvais état. Dimanche, Susanta Nanda, agente de l’Indian Forest Service (IFS), s’est rendue sur Twitter pour partager une photo réconfortante qui en dit long sur le geste désintéressé de cet homme sans-abri.

Sur la photo, on peut voir l’homme susmentionné dormir devant le volet d’un magasin. La personne semble ne pas hésiter à aider ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. On peut voir l’homme partager son petit matelas avec environ sept chiens errants. Ce qui le rend plus réconfortant, c’est que le sans-abri a également gardé un parapluie ouvert pour fournir de l’ombre à ses copains à fourrure. L’officier de l’IFS, qui a été ému par le geste de l’homme, n’a fait que des éloges pour lui en ligne. Il a écrit: “Notre cœur doit être assez grand pour accueillir ce grand monde.” Jetez un oeil à la photo ici:

Dès que la photo est apparue en ligne, elle a fini par gagner plusieurs cœurs sur le site de micro-blogging. Un utilisateur a déclaré que le sans-abri avait un “cœur en or 24 carats”.

Coeur en or 24 carats😘😘— sumit sudhansu Dubey (@SudhansuSumit) 20 novembre 2022

Un autre l’a appelé: “Tellement réconfortant!”

Un autre l’a salué comme “Wow, Dieu sur Terre”.

Un utilisateur a ajouté: “Quel homme.”

On sait peu de choses sur l’homme sur la photographie et, par conséquent, l’identité de l’homme et les détails de la localité où le moment a été capturé restent flous pour le moment.

Alors, que pensez-vous de la photo ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici