Un officier de l’IFS partage une photo d’un “puissant” vautour avec une question, connaissez-vous la réponse ?

Un moment spécial d’un vautour relâché dans la nature est devenu viral sur les réseaux sociaux. L’officier de l’IFS, Parveen Kaswan, a partagé la photo via Twitter dans la nuit du mercredi 16 novembre. Sur la photo, le vautour déploie ses ailes et vole en sortant d’une boîte. La photo montre également quelques personnes qui le regardent voler pendant qu’ils le libèrent.

En plus de cette belle photo, Parveen Kaswan a écrit : « En admiration ! Ces beaux et puissants vautours ». Il a également ajouté une question à ses abonnés qui a fait réfléchir la plupart d’entre eux. La légende se lit comme suit : “Savez-vous pourquoi ils sont appelés médecins de l’écosystème ?”

Jetez un oeil au post ci-dessous:

Dès que le message a été partagé en ligne, les utilisateurs des médias sociaux ont commencé à deviner la question posée par l’officier IFS. Répondant à la question, l’un des utilisateurs a écrit: «Les vautours sont des charognards, car ils se nourrissent de matières mortes et éliminent ainsi les cadavres qui, autrement, polluent l’écosystème avec leur odeur nauséabonde et pourraient entraîner de nombreuses maladies. Donc en quelque sorte, ils sauvent l’écosystème ».

Un autre utilisateur a ajouté : « Les vautours jouent un rôle essentiel dans la santé environnementale en récupérant la viande de mammifères décédés, mais maintenant ces médecins sont en danger ».

Un troisième utilisateur a également mentionné: “Ils fournissent des services de nettoyage vitaux .. stoppant indirectement la propagation des maladies par les carcasses mortes ..Majestueux oiseaux de proie”.

Ce n’est pas la première fois qu’une photo de vautour devient virale sur Internet. Il y a quelque temps, une vidéo d’un homme faisant du parapente avec un vautour noir était devenue virale en ligne. Un vautour peut être vu encerclant calmement le parapente dans les images. On peut également le voir modifier son vol en se déplaçant à la fois vers le haut et vers le bas et vers la droite et la gauche. Le vautour peut être vu se percher sur le pied du parapente quelques secondes après le début de la vidéo et mordre dans les chaussures de la personne alors que le parapente commence à le caresser. La vidéo a été tournée dans les airs, et des forêts et des bâtiments verdoyants peuvent être vus ci-dessous. Regardez la vidéo ici :

La vidéo a accumulé plus de 31 millions de vues à ce jour.

