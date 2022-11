Un officier de l’IFS partage une photo de “famille” d’Indian Bison, Internet est en admiration devant les Gaurs

Il existe de nombreuses photos et vidéos d’animaux sauvages qui deviennent virales sur Internet. Récemment, une autre image saine des bisons indiens a laissé les utilisateurs des médias sociaux très impressionnés. La photo a été partagée par l’officier IFS Parveen Kaswan via Twitter. Sur la photo, on voit une famille de bisons indiens broutant de l’herbe dans leur habitat naturel. Cependant, deux d’entre eux sont vus regardant droit dans l’appareil photo lorsqu’ils remarquent que quelqu’un les photographie. Ils ont l’air assez en colère, surtout avec leurs cornes et leur corps ciselé. On peut également remarquer le bébé Indian Bison en arrière-plan qui suit adorablement le clan. Les bisons indiens sont entourés d’une végétation luxuriante autour d’eux. La légende disait également : « Oh curieux Gaur !! Famille”.

Jetez un oeil à l’image ci-dessous:

En voyant cette photo, l’un des utilisateurs a écrit un message sur la beauté du bison indien. Il a déclaré: «Les bisons indiens, à ma connaissance, se trouvent principalement dans le sanctuaire de Radhanagari près de Kolhapur et dans le sanctuaire de Sagareshwar près de Karad en Inde. Dans le Maharashtra, ils sont connus sous le nom de Gava Reda, ils sont très puissants, mais beaux ».

Bison indien 🦬 “Gaur” मेरी जानकारी में ये भारत में सबसे ज्यादा कोल्हापुर के पास राधानगरी अभ्यारण्य्यर क__ère traité महाराष्ट्र में इन्हें गवा रेडा के नाम से जाना जाता है, ये बहुत शक्तिशाली, पर सुंदर होते है। है।— yatin nn (@yatinnalge) 29 novembre 2022

Un autre utilisateur a écrit: “Bébé a l’air mignon et petit”.

Auparavant, une vidéo d’un bison indien percutant un pousse-pousse automatique était devenue virale sur Internet. La séquence d’un bison indien, populairement connu sous le nom de Gaur, chargeant la tête la première vers un pousse-pousse automatique et s’y fracassant a été partagée sur Twitter par le compte bien connu WildLense Eco Foundation (@WildLense India). Le bison attaque avec une telle force que l’auto se retourne presque avant de toucher le sol. La vidéo était sous-titrée : « Ne sous-estimez jamais Gaur/Indian Bison. Maintenez une distance appropriée, sinon cela pourrait être mortel. Regardez la vidéo ci-dessous :

Les bisons indiens se trouvent principalement dans les régions montagneuses des Ghâts occidentaux, notamment Bandipur, Wayanad et Mudumalai. Ce sont de gros bovins, les mâles pesant plus de 800 kg et les femelles pesant plus de 700 kg. Historiquement, les populations de bisons se trouvaient au Vietnam, au Laos, au Cambodge, en Thaïlande, au Myanmar, en Malaisie péninsulaire, en Inde, au Bhoutan, au Bangladesh, en Chine et au Népal. L’aire de répartition actuelle de l’espèce est extrêmement fragmentée et elle a disparu au Sri Lanka.

