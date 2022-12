Un officier de l’IFS partage une magnifique image d’un cerf qui aboie

Dans une observation rare, une photo d’un Swaran Mrig (Barking Deer) est apparue en ligne et a stupéfié Internet. Parveen Kaswan, officier du Service forestier indien (IFS), a partagé une superbe photo d’un Swaran Mrig via Twitter le mercredi 7 novembre. L’officier de l’IFS a révélé que la créature appartenait à la sous-espèce, à savoir le cerf qui aboie. Aussi connus sous le nom de Muntjac, les cerfs aboyeurs ont une structure à face côtelée et sont originaires d’Asie du Sud et d’Asie du Sud-Est.

Fidèle à son nom, le muntjac indien est appelé “cerf qui aboie” en raison du son semblable à celui de l’écorce qu’il émet lorsqu’il détecte un danger. L’officier de l’IFS a également salué la créature sous le nom de “Swaran Mrig” d’après sa couleur. Il a écrit : « Swaran Mrig. Fidèle à son nom. La beauté qui attirait même les dieux. Des cerfs qui aboient se reposent à l’ombre. Jetez un oeil à la photo ici:

La photo rare est devenue instantanément virale sur le site de micro-blogging, recueillant des centaines de likes d’utilisateurs de médias sociaux. Alors que certains ont qualifié la photo de “incroyable”, beaucoup ont qualifié le cerf de “magnifique”. Un utilisateur a demandé : « Magique ! Où en Inde les voit-on le plus souvent ? »

Un autre a écrit : « Or pur ».

Les détails de l’endroit où le cerf a été repéré restent flous. Le cerf doré est répertorié comme espèce en voie de disparition.

La photo a-t-elle réussi à vous enchanter ?

