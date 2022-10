Un officier de l’IFS partage l’image d’un léopard nébuleuse rare errant dans la nature, laissant Internet stupéfait

Une photo rare d’un léopard nébuleux a fasciné les utilisateurs des médias sociaux. La photo, publiée par l’officier du Service forestier indien (IFS) Parveen Kaswan sur Twitter, a été capturée à l’aide d’une caméra cachée. Le léopard nébuleuse est vu errant dans l’obscurité. Bien que l’officier de l’IFS n’ait pas révélé l’emplacement de la photo, il a ajouté que les léopards nébuleux sont l’une des espèces de félins les moins étudiées. Les motifs obscurcis sur le corps de l’animal rendent l’image plus intéressante.

En remuant la queue, l’animal semble errer librement dans la nature. “Un rapide, arboricole et l’une des rares espèces de grands félins trouvées en Inde. Très peu étudié et compris. La gamme est également limitée. Les léopards nébuleux sont de belles créatures. Voyez les motifs étonnants », lit-on dans la légende de la photo.

Un rapide, arboricole et l’une des rares espèces de grands félins trouvés dans #Inde. Très peu étudié et compris. La gamme est également limitée. Les léopards nébuleux sont de belles créatures. Voir les modèles étonnants. pic.twitter.com/dlJz0CoWNP — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) 18 octobre 2022

En quelques heures à peine après sa mise en ligne, la photo a fait sensation sur internet. Alors que certains utilisateurs l’ont qualifié de “magnifique”, d’autres ont déclaré que la vue était “rare”. Un utilisateur a comparé le gros chat avec la renommée de Transformers Optimus Prime. “Optimus prime wali se sentant aa rhi h isko dekh kar, le commentaire lu

Optimus prime wali se sentant aa rhi h isko dekh kar. – 6attemptsupsc (@6attemptsUpsc) 18 octobre 2022

Une autre utilisation a mis en évidence la similitude de l’espèce avec un jaguar, “ressemble à jaguar mais la couleur étant la différence.”

Ressemble à Jaguar mais la couleur étant la différence. – jerry (@jwayAj) 18 octobre 2022

Selon National Geography, cette espèce de chat asiatique rare, qui a reçu son nom en raison de son motif distingué à rayures nuageuses, fait également partie des espèces dont les habitudes restent un mystère. On trouve notamment des léopards nébuleux en Indonésie et sur les contreforts de l’Himalaya au Népal. Ils sont connus pour être de bons grimpeurs qui peuvent se suspendre la tête en bas sous les branches. Le gros chat a une prise puissante et est sécurisé par des griffes et des pattes acérées. Bien qu’ils soient petits, l’espèce est équipée de pattes puissantes, d’une vue perçante et de longues queues pour maintenir l’équilibre. Une femelle panthère nébuleuse peut donner naissance à un à cinq petits chaque année. Les jeunes ne restent dépendants de leur mère que les dix premiers mois de leur vie.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici