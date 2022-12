Un officier de l’IFS demande à Twitter de deviner l’espèce de Python ; Cette réponse prend le gâteau

Si vous faites défiler votre flux par ennui, nous avons un mystère parfait à résoudre. Parveen Kaswan, officier du Service forestier indien (IFS), a partagé une photo et a demandé aux gens de repérer le python caché assis sur son trône. Les animaux sont connus pour être parfaitement camouflés dans la nature. La photo désormais virale sur Twitter montre une forêt verdoyante avec beaucoup de grands arbres. L’officier de l’IFS a donné un indice dans la légende et a demandé à trouver le reptile sur la photo.

« Maintenant, qui est assis sur le trône ? Voyez-vous quelque chose !” il a écrit dans la légende.

Il a ensuite ajouté un autre indice dans le tweet en partageant un peu plus près le python sur la photo. Le python peut être vu perché au sommet d’un des arbres et était parfaitement camouflé à cause de l’arrière-plan.

L’officier a ensuite partagé un regard plus attentif sur le python au repos alors qu’il était parfaitement capturé en regardant la caméra. Après avoir montré la gloire assise sur son trône, l’officier demanda aux gens de deviner l’espèce de python.

« Il semble que les gens aient encore besoin d’un indice. Lequel : Indian Rock Python ou Burmese Python », a-t-il déclaré.

De nombreux utilisateurs de Twitter ont deviné la bonne réponse, tandis que beaucoup ont fait des commentaires spirituels sur la photo.

L’un des utilisateurs a déclaré: «Monsieur, je déteste dire cela, mais c’est un de mes amis qui m’a quitté dans des moments difficiles. Ravi de le voir ici.

Une autre personne a ajouté: “Dans la section des commentaires, je cherchais” l’ex de quelqu’un “comme réponse.”

L’officier a ensuite partagé un tweet fileté et a partagé que le python caché est “un énorme python birman”.

« Il a grimpé dans un arbre pour voir le soleil. Ils sont parmi les plus grands serpents de la planète, les adultes peuvent mesurer jusqu’à 15-16 pieds de long avec un poids énorme. L’espèce est vulnérable maintenant », a-t-il ensuite expliqué pourquoi le reptile se reposait au sommet de l’arbre.

Il a ensuite expliqué la différence entre Indian Rock Python et Burmese Python.

Le python birman est originaire d’une grande partie de l’Asie du Sud-Est et est vulnérable sur la liste rouge de l’UICN.

