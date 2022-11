Un officier de l’IFS avertit le public après que le tigre a attaqué des touristes dans une vidéo horrifiante

Dans une vidéo publiée sur Twitter par Surender Mehra, agent des Services forestiers indiens (IFS), on peut voir un groupe de touristes en safari dans la jungle recevoir la visite plutôt en colère d’un tigre. Les personnes dans la jeep ouverte, qui semblaient enthousiastes à l’idée d’apercevoir un tigre au cours de leur quête, ont reçu une leçon plutôt inoubliable sur le respect de la faune et la protection de l’intimité des animaux. La vidéo effrayante a des internautes qui envisagent sérieusement le comportement bruyant et dérangeant des touristes qui suscite la colère des bêtes sauvages.

Dans la vidéo postée par Mehra, on peut voir une jeep arrêtée au milieu de la piste forestière. La personne qui filme la vidéo zoome sur un endroit particulier du feuillage. Avec une certaine concentration et une légère fatigue oculaire, vous pouvez voir la fourrure orange et blanche avec des rayures noires caractéristiques d’un tigre. C’est quelques secondes avant que l’animal ne rugisse de manière agressive et ne charge vers le véhicule rempli de touristes. On entend une personne dire “bhaag” (courir) à la hâte. Le conducteur fait avancer rapidement la jeep et le tigre recule. Il est évident que personne n’a été blessé dans l’incident.

Sous-titrant la vidéo qui semble provenir du site de messagerie en ligne populaire WhatsApp, Mehra a écrit “Parfois, notre ‘trop’ empressement pour ‘l’observation du tigre’ n’est rien d’autre qu’une intrusion dans leur vie…”

Mehra n’a pas précisé le lieu exact ni l’heure de l’incident. Quoi qu’il en soit, la vidéo a suscité une discussion intéressante parmi les internautes.

«Il y a du tourisme donc il y a des moyens de subsistance, du développement et surtout une diminution du braconnage, une augmentation des reportages et de la transparence du nombre de tigres, etc. oui trop de véhicules sont mauvais, en particulier les galops bruyants. Il est peut-être temps d’introduire le numéro fixe. des E-bus/E-SUV dans les parcs nationaux”, a tweeté un utilisateur.

Il y a du tourisme donc il y a des moyens de subsistance, du développement et surtout une diminution du braconnage, une augmentation des reportages et de la transparence du nombre de tigres, etc. oui trop de véhicules sont mauvais, en particulier les galops bruyants. Il est peut-être temps d’introduire le numéro fixe. des E-bus/E-SUV dans les parcs nationaux— OnePlanet-OneHumanity (@swarup06me) 27 novembre 2022

Un autre a mis la responsabilité sur les touristes, disant qu’« il devrait y avoir des choses à faire et à ne pas faire pour les touristes. Faire des bruits si près du tigre, c’est comme demander des ennuis.”

Il devrait y avoir des choses à faire et à ne pas faire pour les touristes. Faire des bruits si près du tigre, c’est comme demander des ennuis – Telugu Panda (@TeluguPanda) 27 novembre 2022

Insensé et insensé. Cant IFS ont une alternative à cela. Les visites des parcs nationaux sont un fléau pour les animaux, sans résoudre le problème.— RamachandranS (@ramseetharamans) 27 novembre 2022

Dit à juste titre. Le tourisme devrait être réglementé et les visiteurs devraient être strictement informés de « être respectueux envers les animaux/tigres ». — SudhirMishra (@sudhir1mishra) 27 novembre 2022

Quelles sont vos opinions ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici