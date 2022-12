Un officier de l’IAS nomme son professeur préféré, pouvez-vous deviner qui c’est ?

Nous avons tous cet enseignant que nous tenons en haute estime car il a contribué à façonner notre vie et à ouvrir la voie à notre réussite. Ils pourraient nous avoir aidés de diverses manières à améliorer nos personnalités et nos décisions dans la vie. Étant donné que l’apprentissage est un processus continu qui ne se termine jamais, un élève peut avoir un enseignant préféré à tout moment de sa vie.

Awanish Sharan, un responsable de l’IAS, a en effet un professeur préféré qui a énormément marqué sa vie et l’a encadré à chaque étape de son parcours. Avez-vous des idées sur qui cela pourrait être? Sur son compte Twitter, il poste une vidéo dans laquelle il répond à notre question et révèle que sa prof préférée n’est autre que sa mère.

Awanish Sharan a partagé la vidéo sur Twitter avec la légende “Mon professeur préféré”. En plus de la légende, il a ajouté une émoticône en forme de cœur. L’extrait partagé d’une émission commence par une élève qui pose des questions sur le professeur préféré de son professeur. En réponse, le professeur a dit : « Maa (mère) ». Au fur et à mesure que la vidéo progresse, il souligne qu’une mère est le meilleur enseignant qu’un enfant puisse avoir puisqu’elle peut transmettre des connaissances sur tout à son enfant, en particulier la moralité et l’éthique.

Les mères sont en effet les enseignantes qui ne sont pas contraintes par un programme ou une matière quant à ce qu’elles peuvent ou ne peuvent pas enseigner. La vidéo continue en décrivant les tâches qu’une mère accomplit pour modeler ses enfants. Les mères sont décrites comme une “université parlante ambulante” par l’enseignante dans la vidéo. L’enseignant conclut en affirmant que “Maa”, “Maatrubhasha” (langue maternelle) et “Maatruboomi” (terre mère) – qui dérivent tous du mot “Maa” – sont les plus grandes choses au monde, soulignant l’importance de Maa.

La vidéo compte environ 5 400 likes et plus de 1 lakh vues depuis qu’elle a été partagée hier. Il a également suscité de nombreux commentaires.

“Excellent, tellement touchant et vrai”, a commenté un internaute.

"Oui. Ma maa m'apprend aussi toutes les bonnes choses.

"Comme c'est vrai", a partagé un troisième avec une émoticône de la main pliée.

मेरी भी माँ ही जिसने जीवन के ओ सारे पहलू समझा ती रहती तब ब जब दुनिया दरी की बुझ न थी आज ब उनकी कोई सीख कभी जया न होती।।🙏🙏 होती।।🙏🙏 बुझ न थी आज ब उनकी कोई सीख कभी जय. 11 décembre 2022

Les mères sont les amies les plus précieuses, les philosophes et les guides que les enfants peuvent demander.

