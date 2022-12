Un officier de l’IAS explique comment la réserve du Tamil Nadu prépare le petit-déjeuner “Food Ball” pour les éléphants

Une vidéo d’éléphants avalant une énorme boule de nourriture est devenue virale sur Internet. C’est l’officier du Service administratif indien (IAS) Supriya Sahu qui a donné un aperçu de la façon dont le petit-déjeuner est préparé pour les mammifères géants au camp d’éléphants de Theppakadu à l’intérieur de la réserve de tigres de Mudumalai située au Tamil Nadu. Le personnel du camp d’éléphants prépare soigneusement son petit-déjeuner selon un menu défini. Le matin, ils sont nourris d’un mélange de ragi, de jaggery et de riz assaisonné d’un peu de sel. Le mélange est transformé manuellement en une boule de nourriture géante avant d’être servi aux animaux.

Une vidéo partagée par l’officier de l’IAS mardi montre comment le personnel organise de gros blocs de riz, de jaggery et de riz et mélange tous les ingrédients sur une table géante. Ensuite, la boule de nourriture mélangée est transportée à l’extérieur pour les animaux qui attendent patiemment. Tout en partageant la vidéo, l’officier de l’IAS a écrit : « L’heure du petit-déjeuner pour les éléphants au camp d’éléphants de Theppakadu dans la réserve de tigres de Mudumalai au Tamil Nadu. Chaque éléphant a un menu défini soigneusement préparé par le vétérinaire du camp. Le riz ragi jaggery est mélangé avec du sel et donné comme boulettes de nourriture aux éléphants qui attendent à l’extérieur. Regardez le clip ici :

L’heure du petit-déjeuner pour les éléphants au Theppakadu Elephant Camp dans la réserve de tigres de Mudumalai au Tamil Nadu. Chaque éléphant a un menu défini soigneusement préparé par le vétérinaire du camp. #éléphants pic.twitter.com/fJg6xJYXX0— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) 29 novembre 2022

La vidéo a suscité une énorme popularité sur le site de micro-blogging avec plus de cinquante-cinq mille vues et plus de deux mille likes. Dès que le clip a attiré l’attention de l’officier du Service forestier indien (IFS), Surender Mehra, il a rapidement confirmé : “Theppakadu à Mudumalai est l’un des meilleurs endroits à visiter pour voir la gestion des éléphants du camp.”

Theppakadu dans #Mudumalai est l’un des meilleurs endroits à visiter pour voir la gestion des éléphants du camp..🐘👍— Surender Mehra IFS (@surenmehra) 29 novembre 2022

Pendant ce temps, un utilisateur a déclaré: «Cette vidéo a fait ma journée. Étonné de voir un éléphant frapper la cloche sur la tige de fer pour attirer l’attention sur lui.

Cette vidéo a fait ma journée. Étonné de voir un éléphant frapper la cloche sur la tige de fer pour attirer l’attention sur lui☺️☺️— Hugo Stiglitz (@Sergeant_KINO) 29 novembre 2022

Un autre a ajouté : « Admirez tous les amoureux des animaux et les soigneurs qui aiment prendre soin des éléphants. Belle vidéo et bonne continuation. Tous sont des âmes bénies.

Admirez tous les amoureux des animaux et les soignants qui aiment s’occuper d’Éléphant 🐘. Belle vidéo et bonne continuation https://t.co/QCKUn6tnPz tous sont des âmes bénies— Samanth Patro (@sampatro) 29 novembre 2022

Le site Web officiel du camp d’éléphants de Theppakadu indique que la réserve a été créée il y a un siècle et abrite actuellement 24 éléphants.

