Un officier de l’armée britannique «  ne pouvait pas payer les frais de scolarité même avec son salaire de 120000 £  »

L’officier de l’armée le plus haut placé devant une cour martiale depuis plus de 200 ans gémit qu’il ne pouvait pas payer les frais de scolarité de ses enfants, même avec son «salaire élevé», a entendu une cour martiale aujourd’hui.

Le général de division Nick Welch, 57 ans, s’est dit préoccupé par la perte d’une allocation d’éducation financée par les contribuables lorsqu’il a pris le poste de chef de file au siège du ministère de la Défense à Whitehall, au centre de Londres.

Le général deux étoiles, tout en demandant conseil à un collègue, a déclaré: « Je ne peux pas payer les frais de scolarité privée. »

Un tribunal militaire a entendu le major général Welch dire « malhonnêtement » à l’armée que sa femme Charlotte vivrait avec lui dans sa nouvelle résidence de Londres, ce qui signifiait qu’il pourrait réclamer l’argent des contribuables pour que deux de ses enfants embarquent dans le Dorset.

En fait, Mme Welch, 54 ans, a passé la plupart de son temps dans leur maison de campagne de 800000 £ à Blandford Forum, près des écoles, selon les procureurs.

Le général de division Nick Welch (photo) a exprimé son inquiétude face à la perte de l’allocation scolaire financée par les contribuables lorsqu’il a pris le poste le plus élevé au siège du MoD

Le général de division Welch, qui a un OBE, aurait escroqué 48388 £ aux contribuables en réclamant illégalement l’allocation de continuité des études (CEA) pendant 15 mois. Il nie un chef d’accusation de fraude.

Maintenant, le tribunal militaire de Bulford, Wilts, a appris que Mme Welch n’avait passé qu’environ un jour sur trois dans la nouvelle résidence de Putney, à Londres.

La procureure Sarah Clarke QC a déclaré que sur la période de 15 mois au cours de laquelle le général de division Welch a affirmé que sa femme vivait à Putney, elle a passé 355 jours absents de la maison, 278 jours, y compris le congé de son mari.

Avant que le major général Welch ne soit nommé chef adjoint de l’état-major général du ministère de la Défense à Londres, rôle dans lequel il est devenu l’officier le plus haut gradé du QG, sa famille vivait dans le Gloucestershire, revendiquant le CEA.

Mais, quand il a obtenu le « très bon travail » qui serait associé à un salaire de 120000 £, le général de division Welch a demandé l’avis du CEA à un autre officier de l’armée, admettant qu’il se trouvait à « une sorte de carrefour ».

Dans un e-mail, il a déclaré: « Cela jette le désarroi dans mes arrangements domestiques. Si je veux conserver le CEA, Charlotte devrait m’accompagner à Londres … Si Charlotte déménage dans le Dorset, nous perdons le CEA.

« Même avec un salaire élevé de major général, je ne peux pas payer les frais de scolarité privée pour [one of his children] il faudrait donc une réduction de cela.

Le général de division Welch était également préoccupé par le transfert de son plus jeune enfant à Londres, car cela aurait été leur cinquième école en 14 mois.

Le général de division Welch et sa femme ont fini par envoyer l’enfant à l’école Hanford de 22 500 £ par an dans le Dorset pour leur donner l’occasion de s’installer. Leur autre enfant est allé à l’école Clayesmore de 37 000 £ par an à Iwerne Minster, Dorset.

Le général de division Welch (photo) a demandé l’avis du CEA à un autre officier de l’armée

On l’a également entendu lorsque le général de division Welch a acheté pour la première fois la propriété de Putney, sa femme a déclaré dans un message à un ami: « J’essaie d’être courageuse pour bouger mais pas avec brio … Vous êtes un ange, vous me manquez beaucoup. ».

Mme Clarke QC a déclaré que l’enquête sur les allées et venues de Mme Welch montre que ses enregistrements téléphoniques, ses achats par carte de crédit et ses livraisons Amazon la placent la plupart du temps chez eux à Blandford.

Le procureur a également lu au panel un catalogue de messages, de textes, de courriels et de rendez-vous dans le journal tout au long de la période de 15 mois qui, selon elle, prouve que la maison familiale n’était pas Putney.

Dans un message adressé à un nettoyeur potentiel pour leur maison dans le Dorset, Mme Welch a déclaré: « Nous vivons dans [the Blandford home]. Nous ne sommes pas tout le temps dans la maison parce que mon mari est dans l’armée et nous avons une maison de l’armée où il travaille.

Un certain nombre d’échanges entre le général de division Welch et son épouse ont également été lus, Mme Clarke QC soulignant qu’il était à Londres tandis que Mme Welch était dans le Dorset.

Dans un message, il a dit qu’il était assis dans un pub « souhaitant juste que vous soyez en face de moi pour lorgner ».

Une autre lecture: «Matin magnifique. Je suppose que vous êtes assis à attendre les ouvriers, je suis assis à Clapham Junction en attendant un train pour Andover. Oh, la grande vie. Vous me manquez.’

Mme Clarke QC a déclaré: « Ce couple semblait proche et aimant l’un l’autre. Il est clairement à Londres pour travailler pour la famille et elle est dans le Dorset.

«Ce n’est pas un couple qui préfère cela. Serait-ce vraiment qu’elle était quelque part qu’il ne connaissait pas? Non, ça ne pouvait pas être comme ça.

Mme Clarke QC a lu au tribunal les détails du journal de Mme Welch qui décrivait ses rendez-vous à Londres, tels que des voyages pour regarder le rugby à Twickenham, des rendez-vous avec un physio, des réunions d’affaires et pour assister à un événement impliquant le ministre de la Défense Jonny Mercer au RAF Club à Mayfair.

Mme Clarke a déclaré: « Bien que vivre dans une maison dans le Dorset soit une chose très agréable à faire, la maison dans laquelle ils étaient censés vivre était à Londres, mais ce n’est manifestement pas le cas. »

Le procureur a déclaré que Mme Welch avait écrit des rappels dans son journal pour apporter des vêtements avec elle lors de sa visite à Londres.

Elle a déclaré: « Elle doit se rappeler spécifiquement de faire ses valises pour Londres. Si elle vivait à Londres, elle y aurait ces objets.

La procureure Sarah Clarke QC (photo) a déclaré que sur la période de 15 mois au cours de laquelle le général de division Welch a affirmé que sa femme vivait à Putney, elle a passé 355 jours absents de la maison, 278 jours, y compris le congé de son mari.

Mme Clarke a déclaré que Mme Welch avait écrit une note en septembre 2016 disant qu’elle n’était pas à la maison de Londres « depuis plus d’un mois » et a décrit un « moment Boucle d’or » lorsqu’elle est revenue dans la propriété.

L’allocation de continuité des études est offerte aux soldats pour aider à financer 90% de l’éducation de leur enfant lorsqu’ils déménagent en mission, tant que leur conjoint vit avec eux, une pratique connue sous le nom de «service accompagné».

Mme Clarke QC a précédemment déclaré: « Le lieu où se trouve l’épouse de Welch est l’élément de preuve le plus important.

« Si elle est censée vivre avec lui à Londres mais passer plus de temps ailleurs que cela, soutient l’accusation, cela signifie que Welch ne servait pas accompagné.

« Ils étaient très rarement à Londres, ce n’était pas utilisé comme maison familiale.

« C’était en fait une deuxième propriété pratique – et c’est très bien, mais ce n’est pas le but du CEA et si tel était le cas, Welch n’avait pas droit au CEA.

«Il avait le devoir d’informer de tout risque que sa famille ne satisfasse pas aux règles du CEA.

« La raison pour laquelle cela ne s’est jamais produit est parce qu’il voulait malhonnêtement continuer à garder le privilège d’avoir ses deux enfants dans l’enseignement privé, mais ne voulait pas que sa famille vive dans la maison à Londres, mais plutôt dans la maison familiale à Blandford, qui est clairement l’endroit où ils voulaient l’être.

Le général de division Welch, dont le déménagement à Putney était son « 20e mouvement militaire », a pris sa retraite de l’armée en 2019 et est devenu chef de l’exploitation de l’Université des arts de Bournemouth, Dorset.

Il est l’officier le plus haut gradé à faire face à une cour martiale depuis que le lieutenant-général Sir John Murray a été reconnu coupable d’avoir abandonné ses canons de siège sans raison valable lors des guerres napoléoniennes en 1815.

Le procès continue.