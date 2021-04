L’officier Brian Sicknick de la police du Capitole des États-Unis est décédé après avoir subi deux accidents vasculaires cérébraux, mais il n’y avait aucune preuve de blessures internes ou externes dues aux troubles du 6 janvier, a finalement révélé le médecin légiste de Washington, DC.

Sicknick, 42 ​​ans, est décédé après avoir subi deux accidents vasculaires cérébraux à la base du tronc cérébral causés par un caillot dans une artère, a déclaré lundi le médecin légiste Francisco J. Diaz. L’autopsie n’a révélé aucun signe de blessures internes ou externes, ni de réaction allergique aux irritants chimiques, a ajouté Diaz.

Diaz a déclaré au Washington Post que «Tout ce qui s’est passé a joué un rôle dans son état», mais a refusé de dire si Sicknick avait une condition médicale préexistante, citant les lois sur la protection de la vie privée.

La révélation de lundi sape le récit officiel sur l ‘«insurrection» du 6 janvier – comme il a été étiqueté par les démocrates et les médias d’entreprise – dans lequel des centaines de partisans du président Donald Trump ont pris d’assaut le terrain du Capitole lors d’une session conjointe du Congrès pour certifier celui de Joe Biden. Victoire électorale 2020.

La police du Capitole a d’abord déclaré que Sicknick «A succombé à ses blessures» le 7 janvier. Le procureur général par intérim, Jeffrey Rosen, a déclaré le 8 janvier que Sicknick était mort de «Les blessures qu’il a subies en défendant le Capitole américain.» Les restes incinérés de Sicknick ont ​​été honorés dans la rotonde du Capitole avant d’être inhumé au cimetière national d’Arlington au début de février.





Aussi sur rt.com

Deux hommes accusés d’agression contre un flic de Capitol Hill décédé après une émeute pro-Trump







Les médias citant des sources anonymes ont affirmé pendant des mois qu’il avait été frappé avec un extincteur, mais aucune preuve n’a jamais été fournie – ni trouvée. Deux hommes ont été inculpés le mois dernier pour l’avoir agressé avec «Spray anti-ours.»

La mort de Sicknick a même été citée dans les demandes de destitution contre Trump par les démocrates du Congrès, qui cherchaient à disqualifier le 45e président de la fonction fédérale à l’avenir en affirmant qu’il « Insurrection incitée » contre le gouvernement qui a entraîné la mort de l’officier.

L’un des plus grands exemples de désinformation médiatique de l’histoire américaine. Et ce n’est que maintenant que la vérité sort après qu’ils ont fabriqué toute une histoire (que Sicknick a été tué par un émeutier avec un extincteur) à partir de rien. Juste wow. pic.twitter.com/yjBjo6LrB4 – Kyle Kashuv (@KyleKashuv) 19 avril 2021

Alors que les reportages des médias parlaient d’un «Insurrection mortelle» qui en a tué cinq – en comptant Sicknick – la seule personne dans le Capitole qui a été réellement tuée était le manifestant pro-Trump Ashli ​​Babbitt, mortellement abattu par un officier de la police du Capitole. L’officier n’a pas été nommé et ne fera pas l’objet de poursuites, ont annoncé les autorités la semaine dernière. Trois autres manifestants pro-Trump sont morts ce jour-là, mais leur cause de décès était naturelle ou accidentelle.

Diaz n’a pas expliqué pourquoi il avait fallu plus de trois mois pour annoncer les résultats de l’autopsie. Il n’y a pas eu non plus d’excuses de la part des médias qui ont promu les récits sur sa mort, à la suite de la révélation.

Commentant les résultats, la police du Capitole a publié une déclaration disant que « Cela ne change rien au fait que l’officier Brian Sicknick est mort dans l’exercice de ses fonctions, défendant courageusement le Congrès et le Capitole. »

«L’attaque contre nos officiers, y compris Brian, était une attaque contre notre démocratie», ajouta la police du Capitole.

La police du Capitole répond aux conclusions du médecin légiste sur Sicknick: « L’USCP accepte les conclusions du Bureau du médecin légiste, mais cela ne change rien au fait que l’agent Brian Sicknick est mort dans l’exercice de ses fonctions, défendant courageusement le Congrès et le Capitole. » pic.twitter.com/fgAG9akulN – Frank Thorp V (@frankthorp) 19 avril 2021

Le journaliste Glenn Greenwald faisait partie des voix qui ont condamné le cynisme des médias dans cette affaire, accusant les chefs d’entreprise de ne jamais se soucier de Sicknick en premier lieu.

«Il était un jouet pour eux: ils devaient créer un mensonge sur la façon dont il est mort parce qu’il était le seul qu’ils pouvaient prétendre avoir été tué par des manifestants pro-Trump», Greenwald a tweeté. « Ils ont donc inventé une histoire déchirante qui était des taureaux complets ** t. »

Ces gens ne se sont jamais moqués de Brian Sickick. Il était un jouet pour eux: ils devaient créer un mensonge sur la façon dont il est mort, car il était le seul qu’ils pouvaient affirmer avoir été tué par des manifestants pro-Trump. Alors ils ont inventé une histoire déchirante qui était une connerie complète. – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 19 avril 2021

«Cette fabrication particulière a fait son chemin dans le procès de destitution contre Trump et est sortie de la bouche de Joe Biden. Il était clair dès le départ que c’était très douteux, mais peu de journalistes s’en souciaient: cela a atteint son objectif ». il ajoutée.

« Prière pour la famille de l’agent Sicknick, » a tweeté le journaliste de l’OAN Jack Posobiec. «C’était un homme bon qui mérite qu’on se souvienne de son service à la nation et qui n’a pas été utilisé à des fins partisanes cyniques.

Prière pour la famille de l’officier Sicknick. C’était un homme bon qui mérite qu’on se souvienne de son service à la nation et non utilisé à des fins partisanes cyniques. – Officier raisonnable Poso (@JackPosobiec) 19 avril 2021

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!