Un officier de la Marine est rétrogradé après avoir introduit une antenne parabolique sur un navire de guerre pour obtenir Internet

SAN DIEGO — Selon les enquêteurs, un chef de la marine américaine qui voulait avoir accès à Internet pour qu’elle et d’autres officiers puissent parcourir les réseaux sociaux, consulter les résultats sportifs et regarder des films pendant leur déploiement a fait installer une antenne parabolique Starlink non autorisée sur un navire de guerre et a menti à son commandant pour garder le secret.

L’accès à Internet est restreint lorsqu’un navire est en route afin de maintenir la bande passante pour les opérations militaires et de se protéger contre les menaces de cybersécurité.

La Marine a discrètement relevé Grisel Marrero, chef de commandement supérieur du navire de combat littoral USS Manchester, en août ou septembre 2023, et a publié des informations sur certaines parties de l’enquête cette semaine.

Le Le temps de la marine a été le premier à rendre compte des détails.

Marrero, un ancien technicien en systèmes d’information, et les hauts dirigeants ont payé 2 800 $ pour le kit haute performance Starlink et l’ont fait installer en avril 2023 avant le déploiement du Manchester basé à San Diego, selon l’enquête.

Elle et plus d’une douzaine d’autres sous-officiers l’utilisaient pour envoyer des messages à la maison et se tenir au courant de l’actualité et ont acheté des amplificateurs de signal lors d’une escale à Pearl Harbor, à Hawaï, après avoir réalisé que le signal sans fil ne couvrait pas toutes les zones du navire, selon l’enquête.

Les personnes impliquées ont également utilisé la carte de débit de la Chief Petty Officer Association pour payer la facture mensuelle de 1 000 $ de Starlink.

Le réseau n’était pas partagé avec les marins de base.

Marrero a tenté de cacher le réseau, qu’elle a appelé « Stinky », en le renommant imprimante, en niant son existence et même en interceptant un commentaire sur le réseau laissé dans la boîte à suggestions du commandant, selon l’enquête.

Marrero n’a pas répondu à un courriel envoyé par l’AP vendredi demandant un commentaire.

En mars, elle a été reconnue coupable par un conseil de guerre, où elle a plaidé coupable de manquement au devoir et de fausses déclarations officielles aux commandants, a rapporté le Navy Times. Elle a été rétrogradée au rang de sous-officier en chef après le procès.

Marrero a été soulagée « en raison d’une perte de confiance dans ses capacités de leadership », a déclaré la porte-parole, le commandant Cindy Fields, par courrier électronique.

« On attend des hauts gradés de la Marine qu’ils respectent les normes les plus élevées de responsabilité, de fiabilité et de leadership, et la Marine les tient responsables lorsqu’ils ne respectent pas ces normes », a déclaré Fields.

La semaine dernière, un commandant du destroyer USS John McCain a été relevé de ses fonctions après avoir été vu dans une photo tirant avec un fusil dont la lunette était montée à l’envers. L’image a valu à la Marine de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux.