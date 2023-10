Un officier de la marine américaine inculpé dans un complot présumé de meurtre contre rémunération qui a tué une femme et un bébé

Un officier marinier de l’US Navy a été arrêté, accusé d’avoir orchestré un complot de meurtre contre rémunération visant à tuer une femme et son bébé en Jamaïque en lien avec un député local avec lequel l’officier entretenait une relation.

Toshyna Patterson. Force policière jamaïcaine / via Facebook

Leoda Vanessa Bradshaw, 34 ans, a été inculpée la semaine dernière pour l’enlèvement et les meurtres de Toshyna Patterson, 27 ans, et de sa fille Sarayah Paulwell, âgée de 10 mois.

Bradshaw avait une relation et un enfant avec Phillip Paulwell, député de Kingston-Est et Port Royal, et elle le considérait comme son conjoint, a déclaré le Bureau du directeur des poursuites pénales de Kingston dans un communiqué de presse.

Les procureurs ont déclaré que Sarayah Paulwell est la fille de ce même homme politique, Paulwell.

Bradshaw s’est rendu en Jamaïque le 6 septembre, ont déclaré les procureurs, et dans un acte apparent de vengeance, il a élaboré un plan avec trois hommes pour kidnapper et tuer Patterson et son enfant.

Les trois hommes étaient son cousin Roland Balfour, Richard Brown et Roshane Miller. Le plan prévoyait un paiement partiel par Bradshaw aux hommes, ont indiqué les procureurs dans le communiqué.

Lors de conversations du 6 au 9 septembre, les hommes ont convenu, sous la direction de Bradshaw, de kidnapper et de tuer Patterson et sa fille, selon le communiqué.

Le samedi 9 septembre, le complot d’assassinat a été réalisé, ont indiqué les procureurs.

Sarayah Paulwell. Force policière jamaïcaine / via Facebook

Bradshaw a emmené Patterson et le bébé de leur domicile à Kingston dans un SUV teinté et « les a ensuite livrés à des hommes, dont deux de ses co-conspirateurs à St. Andrew », indique le communiqué.

« La Couronne allègue en outre que Mme Patterson et sa fille ont été emmenées de force dans une zone de l’Est de Kingston et assassinées par ces hommes armés d’une arme à feu », ont indiqué les procureurs.

Le commissaire adjoint de la police de la Force constabulaire jamaïcaine, Fitz Bailey, a déclaré dans un communiqué conférence de presse leurs corps ont été brûlés et éliminés après leur meurtre. Il a qualifié cette affaire de « l’une des enquêtes les plus douloureuses » que la police ait connues ces derniers temps.

Les autorités n’ont pas explicitement indiqué le motif de ces meurtres.

Bradshaw a été inculpé de deux chefs de complot en vue d’enlèvement, de deux chefs de complot en vue de meurtre, de deux chefs d’enlèvement et de deux chefs de meurtre passible de la peine capitale.

Richard Brown a été inculpé de deux chefs de complot en vue d’enlèvement, de deux chefs de complot en vue de meurtre, de deux chefs d’enlèvement et de deux chefs de meurtre.

Roshane Miller et Roland Balfour ont chacun été inculpés de deux chefs de complicité avant fait d’enlèvement et de deux chefs de complicité avant fait de meurtre.

Les actes d’accusation ont été déposés devant le Home Circuit Court la semaine dernière. Bradshaw et Balfour ont comparu devant le Home Circuit Court le 13 octobre et devraient revenir le 1er décembre.

NBC News a contacté les avocats de Bradshaw. On ne sait pas immédiatement qui représente Miller et Brown.

Bert Samuels, avocat de Balfour, a déclaré à NBC News que Balfour avait l’intention de plaider non coupable, ce qui sera inscrit une fois le procès commencé. Il a déclaré que les avocats n’avaient pas encore eu connaissance de l’intégralité de l’affaire.

« L’affaire a été accélérée en allant directement devant la Cour suprême. L’affaire avance donc rapidement et nous espérons qu’un procès aura lieu bientôt où nous pourrons présenter sa défense », a déclaré Samuels.

L’US Navy a confirmé que Bradshaw était un officier marinier affecté à une équipe d’acquisition de talents à Miami. Dans un communiqué, la Marine a déclaré qu’elle « prenait toutes les allégations de mauvaise conduite au sérieux » et qu’elle coopérait avec les autorités d’enquête et d’application de la loi.

« L’affaire fait actuellement l’objet d’une enquête de la part des autorités jamaïcaines et du service d’enquête criminelle de la marine », a indiqué la marine.

Paulwell a partagé un déclaration sur Instagram Sunday disant : « Les dernières semaines ont été extrêmement difficiles pour moi alors que je me débattais avec l’enlèvement de ma fille et de sa mère. J’ai prié sans cesse pour le retour sain et sauf de Toshyna Patterson et de ma fille Sarayah et j’ai le cœur brisé que le pire soit arrivé.

« Que quiconque puisse assassiner une mère et un bébé innocent est inimaginable et mon cœur est lourd de tristesse », a-t-il écrit. « En tant qu’être humain, père, avocat et législateur, j’espère que tous ceux qui sont impliqués seront traduits en justice et punis avec toute la rigueur de la loi. »

Il n’a pas reconnu de relation avec Bradshaw et a déclaré qu’il avait pleinement coopéré à l’enquête.