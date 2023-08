Un officier de la GRC qui a tiré sur l’activiste Dani Cooper lors d’un épisode de santé mentale était justifié: chien de garde de la police de la Colombie-Britannique

Le chien de garde de la police de la Colombie-Britannique n’a trouvé aucun acte répréhensible et ne recommandera pas d’accusations dans la mort par balle de Dani Cooper en novembre dernier, une décision qui a laissé la famille, les amis et la communauté de l’homme de 27 ans demander à nouveau des changements dans la façon dont la police répond aux personnes dans crises de santé mentale.

Cooper est décédé le 12 novembre après avoir été abattu deux fois par un agent de la GRC de North Vancouver, selon à un rapport par le Bureau des enquêtes indépendantes (IIO), rendu public jeudi.

Poète, écrivain et activiste, Cooper n’était pas binaire et utilisait les pronoms eux/eux. Ils étaient également connus sous le nom de Dee Cee et Maiken avant leur mort.

L’enquête de l’IIO a révélé que l’agent anonyme de la GRC qui avait tiré sur Cooper à deux reprises avait agi de manière légale et justifiée étant donné que Cooper s’avançait vers lui avec un couteau, a conclu le directeur Ronald MacDonald.

Le IIO enquête tous les incidents de police en Colombie-Britannique qui entraînent la mort ou des blessures graves, et peuvent recommander des accusations au service des poursuites de la Colombie-Britannique s’ils découvrent que la police a agi illégalement.

Cooper brandissait un couteau, selon des témoins

Le rapport fournit la première chronologie détaillée de la nuit où Cooper est décédé depuis que l’IIO a commencé son enquête en novembre.

La mère de Cooper a appelé le 911 à la coopérative qu’ils partageaient peu après 19h30 le 12 novembre, signalant que Cooper avait tenté de l’attaquer avec un couteau, selon le rapport.

Elle a également dit au répartiteur que Cooper souffrait de psychose et avait des problèmes de toxicomanie. La famille de Cooper avait précédemment déclaré à CBC News que Cooper souffrait de troubles schizo-affectifs, ce qui les rendait incertains de ce qui était réel, les laissant effrayés et menacés. Ils avaient a eu du mal à trouver un soutien adéquat pour gérer la maladie et parfois se soigner eux-mêmes avec des opioïdes.

Alors que la mère de Cooper a réussi à arracher le couteau, Cooper a pris un deuxième couteau de quatre pouces dans la cuisine pendant que leur mère se rendait dans une unité voisine pour appeler le 911.

Des témoins disent que Cooper est entré et a tenté d’entrer dans les unités de plusieurs voisins tenant le couteau, déclarant à un moment donné qu’ils cherchaient leur mère.

Deux voisins ont également appelé le 911, signalant que Cooper tentait de poignarder des personnes dans le complexe, où les unités partagent des murs mais sont accessibles de l’extérieur.

Plutôt que menaçant, cependant, les témoins ont décrit Cooper comme calme et ayant un regard vide. Ils sont apparus « confus ou effrayés », comme un « cerf dans les phares », a déclaré un voisin.

Une décoration de Noël avec une photo de Dani Cooper enfant est accrochée au sapin de Noël de leur père le 13 décembre 2022. (Ben Nelms/CBC)

Deux agents de la GRC sont arrivés à peine 12 minutes après que la mère de Cooper a appelé le 911 pour la première fois. Cooper avait donné des coups de pied à une porte-fenêtre vitrée en essayant d’entrer à nouveau dans la deuxième unité et semblait s’être poignardé plusieurs fois avec le couteau dans l’abdomen, selon le rapport.

Les deux officiers ont ordonné à Cooper de laisser tomber le couteau, mais ils ne semblaient pas traiter ou comprendre la commande, ont déclaré des témoins et des officiers à l’IIO.

Il était clair qu’ils étaient dans une crise de santé mentale, a écrit MacDonald dans le rapport.

Un officier a essayé de taser Cooper, mais cela n’a pas fonctionné car Cooper portait une veste épaisse, a conclu l’analyse de l’IIO.

Un troisième officier est arrivé et a dit à Cooper qu’ils étaient des policiers et qu’ils étaient là pour aider, peu de temps après, un quatrième et un cinquième officier sont arrivés.

Les officiers se souviennent que Cooper ne les a pas crus et a dit « vous allez me tuer », selon le rapport.

Un témoin voisin toujours au téléphone avec le 911 a ensuite entendu la police crier fort alors que la police a déclaré que Cooper avait escaladé la clôture de la terrasse qui les avait séparés des agents et s’était lentement « mélangé » vers eux tout en tenant le couteau pointé en l’air.

La GRC s’est éloignée de Cooper mais s’est retrouvée « piégée » par la limite des arbres, qu’elle ne pouvait pas voir au-delà dans l’obscurité.

Un officier a dit à l’IIO qu’elle pensait que Cooper allait poignarder l’un des officiers, bien qu’ils aient crié à Cooper de laisser tomber le couteau.

Un deuxième taser a été déployé et 10 secondes plus tard, un officier a tiré deux fois sur Cooper. Ils se trouvaient à environ 2,75 à 4 mètres de l’officier, selon le rapport.

Ils sont tombés au sol et les agents ont retiré le couteau de leur portée alors qu’ils commençaient leurs efforts de sauvetage, selon le rapport.

Une murale mettant en vedette Dani Cooper a été créée à la Wildfire Bakery à Victoria. (Soumis par Dennis Cooper)

Cooper a été transporté à l’hôpital où ils ont été déclarés morts. Une autopsie a déterminé que la cause de leur décès était les deux blessures par balle, dont une à la poitrine, et qu’ils avaient des opioïdes, notamment du fentanyl et de la méthadone, dans leur circulation sanguine.

Le directeur de l’IIO, Ronald MacDonald, a déclaré que l’enquête avait révélé que les agents de la GRC avaient déployé des efforts raisonnables pour désamorcer la situation, protéger leur propre sécurité et celle du public.

Lorsque les Tasers ont échoué, « l’utilisation de la force létale était nécessaire pour empêcher[l’officier[ouquiconqued’autred’êtreblessé »aécritMacDonald[officer[oranyoneelsefrombeingharmed »MacDonaldwrote

Le rapport ne dit pas pendant combien de temps les officiers ont tenté de désamorcer la situation ou de désarmer Cooper avant de leur tirer dessus.

La mort était évitable, dit la famille

Le rapport de jeudi a provoqué une « frustration » et de nouveaux appels au changement de la part de la famille de Cooper, qui affirme que leur mort aurait pu être évitée si la police avait été mieux formée à la désescalade avec des personnes en détresse mentale.

La sœur de Cooper s’est dite inquiète qu’ils aient été qualifiés à tort de menace et a demandé pourquoi la police ne pouvait pas désarmer Cooper, qui mesurait 5 pieds 2 pouces et pesait environ 110 livres, sans leur tirer dessus.

« Dani était si peu menaçant que j’aurais pu courir vers eux et les serrer dans mes bras », a déclaré Cara Cooper dans une déclaration publiée jeudi par la Pivot Legal Society à but non lucratif.

« Ils étaient malades, hébétés et psychotiques – et au lieu d’être aidés, ils ont été tués par la police. »

La famille de Cooper continue de plaider pour une amélioration & formation élargie à la désescalade – afin qu’aucune famille ne doive vivre ce qu’elle a. Nous continuons à exiger des changements urgents dans les services de police, les interventions en santé mentale, & rediriger les fonds vers l’intervention communautaire. 8/8 pic.twitter.com/FhByA2EzWG —@pivotlegal

Les organisateurs de Pivot ont déclaré que leur mort soulève des inquiétudes quant au rôle de la police dans la réponse aux crises de santé mentale.

UN Enquête de Radio-Canada en 2018 ont constaté que la Colombie-Britannique avait le taux le plus élevé de décès impliquant des policiers par habitant au pays et que le nombre de fusillades policières avait rapidement augmenté en 2022.

En moyenne, l’IIO traite chaque année six à sept fusillades impliquant des policiers. Mais en 2022, 19 personnes sont mortes après que la police a utilisé force sur eux en 2022.

« La mort de Cooper due à des coups de feu de la GRC nous rappelle que les soi-disant » contrôles de bien-être « peuvent entraîner une escalade de l’usage de la force et des décès potentiels », a déclaré Pivot dans le communiqué.

REGARDER | Le père dit que la mort de Dani Cooper était évitable : Dennis Cooper dit que la police n’a pas eu à tirer sur Dani Dennis Cooper a déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi la police avait dû tirer sur son enfant de 27 ans, Dani, qu’ils ont trouvé dans un état de détresse mentale.

Dans le rapport, MacDonald a déclaré que la petite taille de Cooper ne réduisait pas la menace qu’ils représentaient.

« Des blessures mortelles ou quasi mortelles peuvent être causées par toute personne capable, quelle que soit sa taille et quel que soit le gilet de protection porté par un officier », a-t-il écrit.

Il a souligné qu’en raison de la menace que les témoins disent que Cooper représentait, l’appel n’était pas un « contrôle de bien-être » mais une réponse de la police aux appels à l’aide pour se protéger d’une personne menaçant de poignarder les autres.

La famille Cooper demande une formation élargie à la désescalade pour la police, plus de ressources communautaires pour les personnes atteintes de maladies mentales graves et plus de financement pour les interventions non policières pour les personnes en détresse mentale, tout comme Cooper l’a fait avant leur mort.

« Dani n’aurait pas voulu que ces policiers soient punis », a déclaré leur père, Dennis Cooper, dans le communiqué.

« Ils auraient voulu du changement. »