Un officier de la GRC de la Colombie-Britannique tué dans l’exercice de ses fonctions sera honoré d’un service funéraire régimentaire

Les gendarmes rendent hommage à l’un des leurs mercredi avec un service funèbre régimentaire en l’honneur d’un officier de la GRC de la Colombie-Britannique tué au travail le mois dernier.

Const. Shaelyn Yang, 31 ans, agente de sensibilisation aux sans-abri et à la santé mentale, a été mortellement poignardée alors qu’elle répondait à un appel concernant un homme dans une tente dans un parc à Burnaby, à l’est de Vancouver, en Colombie-Britannique, le 18 octobre.

Le 2 novembre, les membres du détachement de Yang à Burnaby seront rejoints par les premiers intervenants de tout le pays et de l’État de Washington pour rendre hommage à sa vie et à son service. Les funérailles régimentaires commenceront par une procession de rue avant que les personnes en deuil ne se rassemblent à l’anneau olympique de Richmond à 11 h pour dire leurs derniers adieux – et merci – à Yang.

“Elle a fait le sacrifice ultime”, a déclaré le sergent d’état-major de la GRC de Burnaby. Major David Douangchanh, qui a aidé à organiser l’événement.

CBC News diffuse en direct la procession et les funérailles, à partir de 9h30 PT.

Une procession antérieure en l’honneur du gendarme de la GRC tué. Shaelyn Yang a été détenue par le détachement de la GRC de Surrey le 21 octobre. (Ben Nelms/CBC)

Il y aura d’importantes fermetures de routes et restrictions de circulation entre 8 h et 13 h 30 mercredi dans le secteur autour de l’Anneau de Richmond. La GRC avertit les automobilistes que les routes des deux côtés du fleuve Fraser près du terminal sud de l’aéroport international de Vancouver seront touchées.

Douangchanh a déclaré que la procession, qui traversera Richmond, au sud de Vancouver, en Colombie-Britannique, sera dirigée par le corps de cornemuses de la Division E de la GRC.

Comme le veut la tradition de la GRC, un cheval sans cavalier symbolisera l’officier tombé au combat Yang et son cercueil drapé du drapeau sera porté par un corbillard entouré de huit porteurs honoraires de la police, qui la transporteront ensuite au lieu des funérailles. Les collègues qui se sont entraînés avec Yang, ou qui l’ont connue personnellement, resteront derrière le corbillard.

Douangchanh estime qu’au moins un millier de premiers intervenants supplémentaires, dont des policiers municipaux, des pompiers et des ambulanciers, se joindront également au cortège. Des membres des forces armées et de l’Agence des services frontaliers du Canada sont également attendus.

BC Ferries offre un voyage gratuit aux intervenants d’urgence qui assistent au service de Yang.

“Gentil mais courageux”

Yang était la fille d’immigrants de Taichung dans le centre de Taiwan. Ses parents ont pris l’avion de Taïwan à Vancouver pour assister à ses funérailles et Douangchanh a déclaré que l’élan de soutien de ses collègues et du public les avait réconfortés.

“Nous voulons nous assurer qu’ils comprennent que nous n’oublierons jamais le sacrifice que Shaelyn a fait et fait et nous nous souviendrons toujours d’elle et l’honorerons et nous serons là pour que la famille continue”, a-t-il déclaré.

Dans une déclaration avant les funérailles, la famille de Yang l’a décrite comme une femme “douce mais courageuse, compatissante mais courageuse”, qui “apportait avec elle le rire et la joie partout où elle allait”.

Des fleurs sont vues au parc Broadview à Burnaby, en Colombie-Britannique, le 19 octobre, près de la scène où l’agent de la GRC de Burnaby, le const. Shaelyn Yang a été tuée. Jongwon Ham, 37 ans, a été accusé de meurtre au premier degré dans la mort de Yang et comparaîtra ensuite devant le tribunal le 2 novembre, le même jour que les funérailles de Yang. (Ben Nelms/CBC)

Les membres du public ne peuvent pas assister aux funérailles à l’anneau olympique de Richmond, mais la ville de Burnaby organise une projection à l’église Willingdon au 4812 Willingdon Ave. pouvant accueillir 2 000 personnes.

La GRC dit qu’il n’y a pas d’espace public pour laisser des fleurs à la mémoire de Yang le long du parcours de la procession et demande que les gens portent du rouge pour l’honorer à la place.

En l’honneur de Yang, le toit de BC Place à Vancouver brillera de rouge, d’or et de bleu mercredi.

Quiconque souhaite envoyer un message électronique à la famille peut envoyer un courriel à GRC.Condolences-Condoleances.GRC@rcmp-grc.gc.ca, et la police dit que ceux-ci seront transmis aux proches de Yang et au détachement de Burnaby.