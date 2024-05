Un officier de la Bundeswehr reconnu coupable d’espionnage au profit de la Russie — RT World News

L’ancien officier militaire a déclaré qu’il craignait que le conflit ukrainien ne dégénère en une guerre nucléaire et qu’il souhaitait aider Moscou.

Un tribunal de Düsseldorf a condamné lundi un ancien capitaine de la Bundeswehr pour espionnage au profit de la Russie et transmission de documents sensibles. L’officier militaire a été condamné à trois ans et demi de prison après avoir plaidé coupable d’avoir agi en tant qu’agent secret et d’avoir divulgué « secrets officiels ».

L’accusé de 54 ans, identifié uniquement sous le nom de Thomas H., avait contacté le consulat russe à Bonn en mai 2023, apparemment motivé par la crainte que le conflit entre Moscou et Kiev ne dégénère en une guerre nucléaire mondiale. À l’époque, le capitaine de l’époque travaillait pour l’Office fédéral de l’équipement, de l’informatique et du soutien en service de la Bundeswehr.

L’accusé a finalement fourni au consulat certains documents internes à transmettre aux services de renseignement russes et a proposé une coopération supplémentaire et des documents de l’armée, mais a fini par être arrêté en août dernier. Selon les procureurs, le policier avait «s’est offert presque constamment à la Russie» pour lui donner un avantage dans les hostilités en cours.















Outre les craintes d’une guerre nucléaire, l’ancien officier a imputé ses transgressions à un grave épuisement professionnel, au surmenage et aux effets secondaires d’une vaccination contre le Covid-19.

« C’est le plus gros gâchis que j’ai jamais fait de ma vie » a-t-il déclaré au tribunal dans sa déclaration finale. Auparavant, il avait plaidé coupable d’avoir agi en tant qu’agent des services secrets.

Le tribunal a reconnu que Thomas H. n’avait eu aucune condamnation antérieure, a reconnu la plupart des accusations portées contre lui et a activement coopéré avec les enquêteurs. La justice a également constaté qu’il souffrait de graves problèmes de santé au moment où il a décidé d’espionner pour le compte de Moscou.

Le prévenu a été condamné à trois ans et demi de prison pour s’être rendu « secrets officiels » en Russie. La peine, sans doute légère, indique que les documents qu’il a réussi à transmettre à la Russie n’étaient pas si sensibles et ne contenaient pas de secrets d’État. Si tel était le cas, l’accusé aurait été condamné à une peine beaucoup plus sévère, pouvant aller jusqu’à la perpétuité.