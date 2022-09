Un officier de Kelowna accusé d’avoir déposé une demande d’agression alors que l’affaire traîne en longueur

Un agent de la GRC de Kelowna faisant face à des accusations de voies de fait alors qu’il était en service a déposé une demande auprès des tribunaux de la Colombie-Britannique pour tenter de réduire sa peine.

Const. Siggy Pietrzak a été accusée d’agression en avril 2021, près d’un an après qu’une arrestation au centre-ville de Kelowna a été filmée. Dans les images, Pietrzak semble frapper à plusieurs reprises un homme qui est arrêté par deux autres officiers.

Sa comparution du 30 août a été ajournée par un juge, et il sera de retour devant le tribunal pour l’agression et la demande d’application des droits et libertés garantis le 20 septembre.

L’application, également connue sous le nom de Jordan, est imposée lorsqu’une affaire pénale fait face à des retards déraisonnables. Selon la décision, les personnes accusées d’une infraction ont le droit de faire juger leur cause dans un délai de 18 mois devant les tribunaux provinciaux et de 30 mois devant les cours supérieures.

Le sergent d’état-major. Leonard McCoshen a été appelé comme témoin expert par la Couronne en juin 2022 pour son travail d’expert en recours à la force et d’enquêteur sur les homicides.

Pendant qu’il était à la barre, l’expert en usage de la force a déclaré qu’il croyait que le const. Siggy Pietrzak n’a pas eu à frapper Tyler Russell pour procéder à une arrestation le 30 mai 2020.

“La force peut être efficace mais pas appropriée”, a déclaré McCoshen.

McCoshen a allégué que bien que les coups de poing donnés par Pietrzak aient finalement amené Russell au sol, ils n’étaient pas nécessaires car trois officiers compétents étaient présents pour terminer l’arrestation.

Const. David Carter a pris la parole le 24 mai. Il a affirmé que lui et le const. Donahue “perdait” dans la lutte avec Russell avant que Pietrzak n’arrive sur les lieux pour aider à l’arrestation.

Carter et Donahue tentaient d’arrêter Russell pour non-respect des ordres de la police de passer un alcootest. Russell n’était pas en possession des clés de son camion et prétend qu’il attendait un tour lorsqu’il a été approché par l’agent Carter.

Russell a refusé d’être menotté et a élevé la voix, ce que Carter allègue, nécessitant une sauvegarde.

Pietrzak est arrivé sur les lieux pour trouver Carter et Donahue qui luttaient pour mettre les menottes à Russell. Pietrzak a couru jusqu’à l’arrestation en cours.

“Il a utilisé des frappes à mains fermées sur le visage de M. Russell”, a déclaré Carter.

L’incident a été filmé par plusieurs témoins.

McCoshen a déclaré que le recours à la force est incompatible avec les normes de la GRC.

Le sergent d’état-major. Janelle Shoihet a confirmé que Pietrzak reste suspendu avec solde. Elle a déclaré que son statut de service restait soumis à un examen et à une évaluation continus et que l’enquête sur le code de conduite était également en cours.

Le procès devrait durer trois jours supplémentaires en septembre, octobre et décembre.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

agressionVille de KelownaGRC