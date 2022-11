Un officier de Kansas City fait appel de sa condamnation pour mort par balle

KANSAS CITY, Mo. (AP) – Un ancien détective de la police de Kansas City reconnu coupable d’avoir tiré et tué un homme noir en 2019 demande que sa condamnation soit annulée ou qu’il reçoive un nouveau procès.

Le juge du circuit du comté de Jackson, Dale Youngs, a condamné Eric DeValkenaere en mars pour homicide involontaire et action criminelle armée dans la mort de Cameron Lamb, 26 ans, le 3 décembre 2019.

DeValkenaere, qui est blanc, et son partenaire ont tiré sur Lamb quelques secondes après leur arrivée dans une maison où vivait Lamb. Ils l’avaient suivi après avoir signalé plusieurs infractions au code de la route. Lamb reculait une camionnette dans un garage lorsqu’il a été abattu.

En annonçant la condamnation, Youngs a déclaré que les détectives avaient violé les droits constitutionnels de Lamb parce qu’ils n’avaient aucune raison probable de croire qu’il avait commis un crime, n’avaient aucun mandat d’arrêt pour Lamb et n’avaient aucun mandat de perquisition ni consentement pour être sur la propriété.

Dans une requête déposée le 27 octobre auprès de la Cour d’appel du Missouri, les avocats de DeValkenaere ont fait valoir que DeValkenaere et son partenaire avaient des raisons probables de se trouver sur la propriété de Lamb et de l’arrêter pour les infractions au code de la route, a rapporté le Kansas City Star. Ils ont également fait valoir que la police n’avait pas pénétré dans une propriété privée, n’était pas les «agresseurs initiaux» et que la mort de Lamb était un recours légal à la force par un policier.

DeValkenaere a témoigné qu’il avait tiré sur Lamb pour sauver la vie de son partenaire parce qu’il croyait que Lamb avait une arme à feu. La famille de Lamb a déclaré qu’il n’était pas armé et qu’une arme trouvée sur les lieux avait été placée.

DeValkenaere a été condamné à trois ans pour homicide involontaire et à six ans pour action criminelle armée, les peines étant consécutives. Il a été autorisé à rester libre pendant que sa condamnation fait l’objet d’un appel.

DeValkenaere a été suspendu de la police après sa condamnation et a quitté la police en janvier. La police n’a pas précisé s’il avait été licencié, démissionné ou à la retraite.

The Associated Press