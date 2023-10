Un officier de Fairfax inculpé pour avoir tiré mortellement sur un homme noir non armé

Être véritablement à la hauteur des « valeurs américaines », c’est tenir les policiers violents pour responsables de leurs actes et ne pas les présenter faussement comme des héros simplement parce qu’ils portent des insignes et des tenues bleues.

En février, un homme noir non armé nommé Timothy Johnson a été abattu par un policier de Fairfax, en Virginie, après avoir été accusé d’avoir volé des lunettes de soleil dans le centre commercial Tysons Corner Center. Johnson a été chassé de la propriété et dans les bois par deux flics de Fairfax, Wesley Shifflett et James Sadler, lorsque Shifflett a tiré le coup mortel qui a touché l’homme de 37 ans à la poitrine. Selon NBC Washingtonun grand jury spécial a maintenant inculpé Shifflett après qu’un premier grand jury n’ait pas réussi à le faire en avril, il a ensuite été licencié de son poste de sergent de police.

La mère de Timothy, Melissa Johnson, a exprimé sa gratitude pour la décision du grand jury :

« Je suis très reconnaissante envers Dieu pour cette victoire dans cette petite étape du processus, car ce dont je suis consciente, c’est que pour beaucoup de familles, ce n’est pas leur histoire », a-t-elle déclaré jeudi.

L’avocat de Shifflett, Caleb Kershner, accuse l’avocat du Commonwealth du comté de Fairfax, Steve Descano, de faire de la politique en truquant le processus contre son client.

« Les actions de Descano ont rendu Fairfax moins sûr. Il a démoli la morale du ministère. Il est simplement lundi matin en train d’assister le quart-arrière d’un officier qui a décidé d’utiliser la force meurtrière alors qu’il croyait raisonnablement qu’il était sur le point d’être abattu. il est facile de s’asseoir et de deviner les actions d’un officier. Peu de gens comprennent ce que signifie avoir une arme pointée sur soi et être régulièrement exposé à un risque de mort. ces hommes et femmes en uniforme servent en mettant leur vie en jeu chaque jour. Descano n’en a aucune idée. Un grand jury n’a renvoyé aucune véritable facture plus tôt cette année. ce n’était pas suffisant pour cet avocat du Commonwealth. il a dû réunir un grand jury spécial afin de pouvoir contrôler le processus et obtenir un acte d’accusation. C’est purement politique et honteux.

Lef Shifflett l’a dit, Johnson essayait d’attraper sa ceinture pendant la poursuite et il pensait qu’il risquait de se faire tirer dessus. Aucune arme n’a été trouvée sur les lieux.

Shifflett doit comparaître devant le tribunal le 20 octobre 2023.