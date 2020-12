COLUMBUS, Ohio – Le policier de Columbus qui a tué mardi un homme noir non armé dans la partie nord-ouest de la ville a des antécédents de plaintes et de problèmes avec une force excessive.

Adam Coy, 44 ans, est policier à Columbus depuis juillet 2001.

Selon des rapports antérieurs de The Dispatch, qui fait partie du réseau USA TODAY, Coy avait neuf plaintes déposées contre lui en 2003, dont quatre sur une période d’un mois. Coy a reçu des conseils écrits, a rapporté The Dispatch à l’époque.

En 2012, la ville a payé 45000 $ à un homme que Coy avait arrêté pour conduite en état d’ébriété un matin à 3 heures du matin.

Selon les rapports de The Dispatch, une caméra de croisière a montré Coy « frappant la tête du conducteur dans le capot quatre fois pendant l’arrestation. » Ses actions ont été jugées « excessives pour la situation ».

En plus du règlement de la ville avec le chauffeur pour 45 000 $, Coy a été suspendu pendant 160 heures.

Le Dispatch a demandé une copie du dossier personnel de Coy à la Division de la police.

Coy n’a pas pu être joint pour commenter mercredi. Sa maison de deux étages dans le comté d’Union est décorée pour Noël, mais a maintenant une pancarte «No Trespassing» achetée en magasin collée à la porte d’entrée.

Mardi, Coy a tiré et tué un homme de 47 ans, identifié mercredi comme André ‘Maurice Hill, dans une maison du pâté de maisons de 1000 d’Oberlin Drive après avoir répondu à une plainte d’un voisin vers 1h30 du matin au sujet d’une personne assise à l’intérieur. un SUV et allumer et éteindre son moteur à plusieurs reprises.

Le maire Andrew J. Ginther a déclaré que Coy et un autre officier qui avaient répondu à la scène mais n’avaient pas tiré d’arme n’avaient allumé leurs caméras corporelles qu’après la fusillade.

Les caméras corporelles ont une fonction de «retour en arrière» de 60 secondes qui capture la vidéo, mais pas l’audio. Ce retour en arrière a enregistré la fusillade, indiquant que les agents ont allumé les caméras dans les 60 secondes suivant le tournage.

La politique de la division pour les caméras corporelles, qui représentait un investissement de 5 millions de dollars de la ville, exige que les agents allument les caméras «lorsqu’elles sont envoyées ou sur une réponse spontanée à un appel de service de priorité 1 ou 2».

La plainte de mardi matin a été déposée par le biais de la ligne téléphonique non urgente de la division et aurait été considérée comme un appel de priorité 2.

La politique de la division stipule que les agents doivent activer leurs caméras corporelles lorsque les appels non destinés au service deviennent«mesures coercitives» ou deviennent contradictoires. La caméra doit être allumée «au début d’une action coercitive ou à la première occasion raisonnable de le faire», indique la politique.

Coy et l’autre officier, qui n’a pas été identifié, ont également retardé la fourniture d’une aide médicale à l’homme suite à la fusillade, a indiqué la ville dans un communiqué publié mardi après-midi.

La politique de la division stipule que tout le personnel assermenté est tenu de fournir «une aide appropriée et / ou de convoquer des services médicaux d’urgence… dès qu’il est raisonnable et sûr de le faire».

Les images de la caméra corporelle ont été publiées mercredi. Mercredi également, Ginther a demandé que Coy soit renvoyé après avoir été relevé de ses fonctions, ce que la division de la police appelle la suspension, mardi.

Le directeur de la sécurité publique, Ned Pettus, a déclaré que Coy recevrait une liste d’accusations par le chef de la police, puis tiendrait une audience devant Pettus avant d’être licencié, conformément à la Constitution des États-Unis et à la convention collective avec la ville et le Ordre fraternel de police.

Les accusations portées contre Coy se concentreront probablement sur les violations de la politique de la division liées à l’échec de Coy et de l’officière qui l’accompagnait à allumer leurs caméras corporelles jusqu’à la fin de la fusillade ou à prêter immédiatement assistance à Hill.

Peu de temps après la conférence de presse de Ginther mercredi après-midi, le président du conseil municipal, Shannon Hardin, a publié une déclaration appelant à l’arrestation immédiate de Coy, qualifiant la mort de Hill de «meurtre injustifié».

Les militants et les dirigeants communautaires ont également exprimé leur frustration et leur consternation.

«Nous avons été scandalisés», a déclaré Nana Watson, la présidente de la section locale de la NAACP. «C’est un autre triste jour dans la communauté.»

«Pourquoi avons-nous les caméras corporelles si elles ne sont pas allumées?» Watson a demandé. « Cela soulève la question, quand vous n’avez pas la caméra corporelle et que quelque chose comme ça se produit, quelle est la punition pour ne pas l’avoir allumée? »

Les politiques entourant l’utilisation des caméras du corps de la police doivent être examinées de près, a déclaré Watson.

«Nous avons besoin d’une explication sur les raisons pour lesquelles cela s’est produit», a-t-elle déclaré. «Les agents des forces de l’ordre devront être tenus responsables de leurs actes.»

Les sénateurs d’État Hearcel Craig et Erica Crawley, tous deux démocrates de Columbus, ont publié mercredi une déclaration commune, affirmant qu’ils étaient dévastés et frustrés par les événements de mardi.

« Nous ne savons pas à quel point vous pouvez changer le cœur et l’esprit des personnes qui continueront de considérer les Noirs comme une menace », ont-ils déclaré. « Vous ne pouvez pas éliminer cette peur et cette haine. Il y a quelque chose qui cloche profondément au sein du département de police de Columbus et il faut des réponses. »

Les deux législateurs ont reconnu que «de nombreux membres» de la division de police «honorent leurs fonctions avec intégrité et responsabilité».

«Les actions flagrantes et malveillantes de ceux qui abusent de leur autorité et de la confiance du public doivent être sanctionnées rapidement et délibérément», ont-ils déclaré. «Le statu quo ne fonctionne pas pour notre communauté, et le comité d’examen civil récemment mis sur pied doit être activé et pleinement engagé pour garantir que justice soit rendue.

Le conseil municipal de Columbus a déclaré dans un communiqué de presse que les membres du conseil «sont plus que frustrés par cette mort insensée».

« Le chagrin aggravant d’apprendre qu’un homme noir non armé a été tué la nuit dernière par un officier de police de Columbus est au-delà de toute description », a déclaré le communiqué. « Les pensées et les prières ne peuvent pas apaiser cette douleur. »

La fusillade de mardi est survenue 18 jours après que Casey Goodson Jr., 23 ans, ait été tué par balle devant son domicile du Northland par Jason Meade, adjoint au SWAT du shérif du comté de Franklin.

«Je ne sais pas combien cette ville peut supporter de plus», a déclaré Watson. «(Ce mois-ci) a été rempli de colère, de tristesse et de déception envers les forces de l’ordre qui sont censées défendre et protéger.»

La représentante américaine Joyce Beatty a qualifié la fusillade de mardi matin d ‘«inacceptable».

«Il n’y a pas assez de mots pour exprimer la douleur et la colère. Je sens qu’un autre homme noir a été tué dans notre communauté aux mains des forces de l’ordre en moins d’un mois», a-t-elle déclaré dans un communiqué. «Je suis très inquiet et je remets en question les procédures policières ainsi que le timing et l’utilisation incohérente des caméras corporelles.»

Keith Ferrell, le président de l’Ordre fraternel de la police Capital City Lodge n ° 9, a déclaré dans un communiqué mercredi après-midi que le syndicat estimait qu’une procédure régulière était importante.

« Ces enquêtes sont censées être indépendantes, ce qui devrait également inclure l’indépendance de l’influence des responsables de la ville pour maintenir l’intégrité de cette enquête », a déclaré Ferrell.

L’enquête Goodson est gérée par la police de Columbus, le FBI, la Division des droits civils du département américain de la Justice et est supervisée par David DeVillers, procureur américain du district sud de l’Ohio.

Contribuant: Holly Zachariah, Columbus Dispatch. Suivez les journalistes de Columbus Bethany Bruner et Megan Henry sur Twitter: @bethany_bruner et @megankhenry.