Un officier d’Atlanta ne fera pas face à des accusations pour la fusillade mortelle au volant d’un homme noir Rayshard Brooks

Un procureur spécialement nommé a déclaré mardi qu’il ne poursuivrait aucune accusation contre l’officier de police d’Atlanta qui a tué par balle Rayshard Brooks il y a plus de deux ans.

Pete Skandalakis, directeur exécutif du Conseil des procureurs de Géorgie, a annoncé qu’il ne poursuivrait pas les poursuites contre Garrett Rolfe, l’officier blanc qui a tiré et tué l’homme noir de 27 ans en juin 2020.

Skandalakis a été nommé l’année dernière pour reprendre l’affaire après qu’un juge ait autorisé le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, à se récuser ainsi que son bureau. Willis avait fait part de ses inquiétudes concernant les actions de son prédécesseur, Paul Howard, qui avait annoncé une accusation de meurtre contre Rolfe moins d’une semaine après la fusillade.

La police a répondu le 12 juin 2020 aux plaintes d’un homme dormant dans une voiture dans la voie de service au volant d’un restaurant Wendy’s. La vidéo de la caméra du corps de la police montre les deux officiers ayant une conversation calme avec Brooks pendant plus de 40 minutes. Puis, lorsque les policiers ont dit à Brooks qu’il avait trop bu pour conduire et ont tenté de l’arrêter, Brooks a résisté dans une lutte filmée par la caméra du tableau de bord. Brooks a attrapé un Taser à l’un des officiers et s’est enfui, le tirant sur Rolfe alors qu’il courait. Rolfe a tiré avec son arme et une autopsie a révélé que Brooks avait reçu deux balles dans le dos.

Les avocats des deux officiers ont déclaré que leurs actions étaient justifiées et tous deux ont été libérés sous caution.

Une capture d’écran prise de la caméra du corps montre Rayshard Brooks, à droite, parlant avec Rolfe sur le parking d’un restaurant Wendy’s à Atlanta en juin 2020. (Département de police d’Atlanta via / The Associated Press)

La fusillade s’est produite dans un contexte de tensions accrues et de manifestations dans tout le pays à la suite de la mort de George Floyd sous le genou d’un policier à Minneapolis moins de trois semaines plus tôt.

Les protestations parfois violentes contre la mort de Floyd s’étaient largement calmées à Atlanta, mais le meurtre de Brooks a déclenché une nouvelle série de manifestations contre la brutalité policière. Le chef de la police Erika Shields a démissionné moins de 24 heures après la mort de Brooks. Les manifestants ont mis le feu au restaurant Wendy’s, qui a ensuite été démoli.

Rolfe a été licencié un jour après la fusillade, mais son licenciement a été annulé en mai 2021 par le Conseil de la fonction publique d’Atlanta. Le conseil a constaté que la ville n’avait pas suivi ses propres procédures en matière de mesures disciplinaires.

Cinq jours après la mort de Brooks, le procureur de district du comté de Fulton, Paul Howard, a tenu une conférence de presse dramatique pour annoncer les charges retenues contre Rolfe et Brosnan. Les accusations portées contre Rolfe comprenaient le meurtre, les voies de fait graves et la violation de son serment. Brosnan a été accusé de voies de fait graves et de violation de son serment.

Deux mois plus tard, Howard a perdu la primaire démocrate dans sa candidature à la réélection. Quelques semaines seulement après sa prise de fonction en janvier 2021, son successeur, Fani Willis, a demandé au procureur général de Géorgie, Chris Carr, de réattribuer l’affaire.

Le procureur du comté de Fulton, Paul Howard, prend la parole lors d’une conférence de presse à Atlanta en juin 2020. (Byrnn Anderson/Associated Press)

Willis, qui a depuis attiré l’attention nationale pour son enquête sur la question de savoir si l’ancien président Donald Trump et d’autres ont illégalement tenté d’influencer le résultat des élections de 2020 en Géorgie, a fait part de ses inquiétudes concernant les actions d’Howard.

La conduite de Howard, “y compris l’utilisation de preuves vidéo dans les publicités télévisées de la campagne”, a peut-être violé les règles du barreau de Géorgie, a fait valoir Willis dans une lettre à Carr. Elle a également noté que Carr avait demandé au Georgia Bureau of Investigation d’examiner si Howard avait émis à tort des assignations à comparaître devant le grand jury dans l’affaire Rolfe. Howard a nié tout acte répréhensible.

Noah Pines, un avocat de Rolfe, avait également déposé une requête pour disqualifier le bureau du procureur du comté de Fulton de l’affaire.

Carr a d’abord refusé de réaffecter l’affaire, mais en juillet 2021, Skandalakis a été nommé pour le reprendre après que le juge en chef de la Cour supérieure du comté de Fulton, Christopher Brasher, a découvert qu’il y avait un conflit d’intérêts et a accordé une demande de Willis de récuser son bureau.