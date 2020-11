Un officier canadien nie la “ dissimulation ” et la personnalisation du témoignage sur les informations téléphoniques de Meng qui auraient été transmises au FBI

Un policier canadien a nié avoir effectué une «dissimulation» et adapté ses preuves alors qu’elle avait été contestée jeudi par l’avocat de Meng Wanzhou au sujet du traitement des informations provenant des appareils électroniques de la direction de Huawei et de leur envoi au FBI américain.

Le sergent Janice Vander Graaf de la Gendarmerie royale du Canada, témoignant lors de l’audience d’extradition de Meng devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Vancouver, a décrit une conversation verbale avec son collègue Gurvinder Dhaliwal, qui lui a dit que l’information avait été envoyée aux autorités américaines par le sergent d’état-major Ben Chang.

Les informations sur le numéro de série électronique provenaient d’appareils saisis à Meng par des agents des frontières lors d’un examen d’immigration à l’aéroport de Vancouver dans les heures précédant son arrestation le 1er décembre 2018.

Mais Vander Graaf a témoigné qu’un courriel qui lui avait été transmis par Dhaliwal et écrit par Chang l’avait par la suite convaincue que le transfert n’avait pas eu lieu.

Meng Wanzhou arrive à la Cour suprême de la Colombie-Britannique pour assister à une audience jeudi à Vancouver. Photo: AP alt = Meng Wanzhou arrive à la Cour suprême de la Colombie-Britannique pour assister à une audience à Vancouver jeudi. Photo: AP

L’échange verbal est décrit dans les notes de Vander Graaf, que les avocats de Meng avaient saisies pour étayer leur argument selon lequel Meng avait été victime d’un exercice secret de collecte de preuves par la GRC et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), lors de l’orchestration du FBI, pour aider la poursuite de Meng.

Vander Graaf avait déclaré dans un affidavit de 2019 qu’elle n’avait “aucun souvenir indépendant” de la conversation ou du courrier électronique.

L’avocat de Meng, Scott Fenton, a demandé ce qui était arrivé à l’origine de “l’épiphanie”. “Je vais vous suggérer que soit votre affidavit devant le tribunal il y a un an était faux, et / ou votre témoignage ici aujourd’hui prétendant avoir un souvenir est faux.”

Vander Graaf s’est entretenue directement avec la juge en chef adjointe Heather Holmes, affirmant qu’elle avait préparé son affidavit au mieux de sa capacité à se souvenir à l’époque, mais qu’après s’être préparée davantage, elle se souvenait davantage.

Cela ne satisfait pas Fenton. “Je vais suggérer que la vraie raison de la différence frappante entre votre affidavit d’il y a un an lorsque vous n’avez pas de mémoire et votre témoignage devant ce tribunal où vous prétendez avoir Le gendarme Dhaliwal et le sergent d’état-major Chang », a déclaré Fenton, disant à Vander Graaf que« vous avez adapté votre témoignage en fonction de ce qui, selon vous, protège la GRC par rapport à cette question ».

“Ce n’est absolument pas vrai”, a déclaré Vander Graaf.

Téléphone Huawei Mate 20 Pro de Meng Wanzhou, saisi par les agents des frontières canadiennes le 1er décembre 2018. Photo: Cour suprême de la Colombie-Britannique alt = Téléphone Huawei Mate 20 Pro de Meng Wanzhou, saisi par les agents des frontières canadiennes le 1er décembre 2018. Photo: Cour suprême de la Colombie-Britannique

Dans l’e-mail du 4 décembre 2018, transmis par Dhaliwal à Vander Graaf huit jours plus tard, Chang a écrit que “nous nous chargerons de les transmettre [the FBI] informations afin qu’ils puissent obtenir un MLAT pour un ordre d’envoi “.

Mercredi, Vander Graaf a déclaré qu’elle avait interprété cela comme signifiant que les informations sur le numéro de série électronique des appareils de Meng n’avaient pas encore été envoyées au FBI, et que si et quand cela se produisait, cela se produirait en vertu du traité d’entraide judiciaire entre le Canada et le NOUS.

Les commentaires verbaux de Dhaliwal, enregistrés dans les cahiers de Vander Graaf, étaient donc erronés, avait-elle dit.

Les avocats du gouvernement canadien représentant les intérêts américains dans cette affaire ont nié que les informations téléphoniques aient jamais été envoyées au FBI.

Dhaliwal a déclaré précédemment qu’il ne pouvait pas se souvenir de la conversation, tandis que Chang, qui travaille maintenant dans un casino sur le territoire chinois de Macao, a refusé de témoigner dans l’affaire.

Cependant, dans un affidavit, Chang nie avoir jamais envoyé l’information au FBI.

Ce 4 décembre 2018, un courriel du sergent d’état-major de la GRC Ben Chang a apaisé les craintes du sergent Janice Vander Graaf que des informations provenant des téléphones de Meng Wanzhou aient été envoyées au FBI, a déclaré Vander Graaf devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Photo: Pièce à conviction de la Cour suprême de la Colombie-Britannique alt = Ce 4 décembre 2018, un courriel du sergent d’état-major de la GRC Ben Chang a apaisé les craintes du sergent Janice Vander Graaf que des informations provenant des téléphones de Meng Wanzhou aient été envoyées au FBI, a témoigné Vander Graaf devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Photo: Exposition de la Cour suprême de la Colombie-Britannique

L’examen de l’ASFC de Meng à l’aéroport a duré près de trois heures, période pendant laquelle elle a été interrogée sur les transactions commerciales de Huawei en Iran, et ses appareils électroniques et mots de passe de téléphone ont été saisis.

Ses avocats soutiennent qu’il s’agissait d’un abus de procédure, car cela s’est produit avant que Meng ne soit informée qu’elle était sur le point d’être arrêtée sur mandat américain, et l’affaire d’extradition devrait être rejetée en conséquence.

Les États-Unis cherchent à traduire Meng en justice à New York pour avoir fraudé HSBC en mentant sur les relations commerciales de Huawei en Iran et exposant ainsi la banque au risque de violer les sanctions américaines.

Meng, qui nie les accusations, vit en résidence surveillée partielle dans l’une des deux maisons qu’elle possède à Vancouver pendant qu’elle lutte contre la demande d’extradition.

Son traitement a exaspéré la Chine. Peu de temps après sa détention, Pékin a arrêté les Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor et les a accusés d’espionnage. Ottawa considère les arrestations comme des représailles et les deux hommes sont victimes de prise d’otages.

