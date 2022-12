Un officier blessé par balle dans un contexte de tension dans le nord du Kosovo

PRISTINA, Kosovo (AP) – Les forces de l’ordre du Kosovo ont déclaré vendredi qu’un officier avait été blessé par des hommes armés après avoir renforcé la présence policière, craignant des tensions dans les régions du nord dominées par la minorité ethnique serbe.

Un policier a été “légèrement blessé” et une voiture de police a été endommagée après que des hommes armés ont tiré avec des armes à feu depuis un véhicule dans le village de Serbovc, commune de Zvecan, à 50 kilomètres (30 miles) au nord de la capitale, Pristina, selon un communiqué.

Le policier blessé a été transporté à l’hôpital et la police enquête sur l’affaire.

Jeudi, la police a renforcé sa présence dans les quatre communes à majorité serbe du nord, où des élections anticipées auront lieu le 18 décembre à la suite de l’abandon de postes locaux par des représentants de la minorité ethnique serbe.

Plus tôt cette semaine, certains centres électoraux ont été endommagés et des coups de feu ont été entendus dans ces communes, faisant craindre des tensions qui couvaient depuis longtemps entre la Serbie et son ancienne province, le Kosovo.

Il n’est pas clair si le vote, opposé par les Serbes de souche, pourrait se tenir normalement dans ces communes.

La décision du gouvernement du Kosovo d’interdire les plaques d’immatriculation délivrées par la Serbie a poussé les législateurs, les procureurs et les policiers serbes des communes du nord du Kosovo à abandonner les postes de gouvernement local début novembre.

Plus tard en novembre, dans le cadre de la médiation de l’UE et de l’assistance directe des États-Unis, le Kosovo et la Serbie sont parvenus à un accord selon lequel la Serbie cesserait de délivrer des plaques d’immatriculation avec les dénominations des villes du Kosovo et le Kosovo cesserait d’autres actions sur la réimmatriculation des véhicules.

L’UE avait averti la Serbie et le Kosovo qu’ils étaient au bord d’un précipice et devaient résoudre leur différend ou faire face à la perspective d’un retour à leur passé violent.

La question de l’indépendance du Kosovo a déclenché une guerre de 1998-99 au cours de laquelle environ 13 000 personnes sont mortes. La Serbie a lancé une répression brutale pour freiner une rébellion séparatiste des Albanais de souche du territoire. L’OTAN a bombardé la Serbie en 1999 pour mettre fin à la guerre.

Le Kosovo s’est séparé unilatéralement de la Serbie en 2008. Le gouvernement serbe, avec le soutien de la Chine et de la Russie, a refusé de reconnaître le statut d’État du Kosovo. Les États-Unis et la plupart de leurs alliés européens reconnaissent le Kosovo comme un pays indépendant.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que la mission dirigée par l’OTAN au Kosovo, connue sous le nom de KFOR, “reste vigilante”.

