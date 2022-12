Un officier blanc reconnu coupable du meurtre d’une femme noire dans sa maison au Texas

La fusillade est survenue bien avant deux cas plus médiatisés, la mort de Breonna Taylor à Louisville, Ky., Et George Floyd à Minneapolis aux mains de policiers blancs, qui ensemble ont déclenché un bilan national sur la race et la police. Mais la mort de Mme Jefferson à Fort Worth a fait ressortir une méfiance de longue date envers la police dans les quartiers noirs et latinos là-bas et ailleurs au Texas.

Les veillées se sont transformées en manifestations de rue et ont parfois donné lieu à des affrontements tendus entre habitants et élus locaux. Initialement, les autorités de Fort Worth ont répondu à l’indignation du public en agissant rapidement. Le département de police de Fort Worth a sorti la caméra portée sur le corps de l’officier et a arrêté M. Dean quelques jours plus tard.

Mais alors même que les officiers dans les affaires de M. Floyd et Mme Taylor étaient jugés par un tribunal, le procès à Fort Worth est resté dans les limbes pendant des années après une série de retards causés par la pandémie de coronavirus, des tragédies personnelles et des manœuvres juridiques de la défense. .

Après deux ans de va-et-vient juridiques, les avocats de la défense ont fait valoir dans des documents juridiques que le juge chargé de l’affaire, David Hagerman, avait fait preuve de partialité contre leur équipe et les avait traités avec colère et hostilité. Le juge a été démis de ses fonctions au cours de l’été.