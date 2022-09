PHILADELPHIE (AP) – Un officier de police blanc de Philadelphie est devenu désemparé lorsqu’il a appris qu’un automobiliste noir qu’il avait abattu après une poursuite à grande vitesse n’était pas armé, a déclaré son avocat alors que le procès pour meurtre au troisième degré de l’ex-officier commençait mardi.

Les procureurs ont déclaré que l’ancien officier Eric Ruch Jr. avait tiré sur Dennis Plowden Jr. et l’avait tué moins de six secondes après son arrivée sur les lieux, alors même que d’autres officiers retenaient leur feu. Une enquête du grand jury a révélé que Plowden, 25 ans, était étourdi après avoir écrasé la voiture et avait levé la main gauche alors qu’il tentait de suivre les commandes sur un trottoir de la ville.

Cependant, l’avocat de la défense David Mischak a déclaré aux jurés que la main droite de Plowden était restée cachée près d’une poche. Ce n’est que plus tard, a-t-il dit, que Ruch a appris ce qu’il y avait à l’intérieur.

“Dès que mon client a découvert qu’il s’agissait d’héroïne et non d’une arme à feu, il a été bouleversé. Il était désemparé », a déclaré Mischak.

Il a exhorté les jurés à considérer non seulement ce qui s’est passé dans les six secondes sur les lieux, mais la poursuite de deux minutes au préalable. La police pensait que la voiture était liée à un homicide récent. Plowden, qui avait emprunté la voiture et n’était pas impliqué dans cette affaire, a conduit à grande vitesse sur plusieurs pâtés de maisons dans un quartier de la ville avant de s’écraser.

“Ce fut une tragédie”, a déclaré Mischak à propos de la mort de Plowden. “Traiter mon client de criminel aggrave vraiment cette tragédie.”

Ruch est l’un des trois policiers de la ville faisant face à des accusations de meurtre déposées par le procureur du district de Philadelphie, Larry Krasner, pour leurs actions en service. Dans son cas, le jury évaluera également l’homicide volontaire et une accusation d’armes.

Plowden a été frappé une fois à la tête et une fois dans sa main gauche levée. Il est décédé dans un hôpital le lendemain, selon le témoignage de sa veuve, Tania Bond, qui a brièvement pris la parole. Elle a remporté un règlement pour mort injustifiée de 1,2 million de dollars de la ville.

Krasner a intenté des dizaines de poursuites contre la police en tant qu’avocat des droits civiques et s’est battu avec la police de la ville depuis son entrée en fonction en 2018.

Ruch a été licencié environ 10 mois après la fusillade de Plowden.

Dans une décision préliminaire clé, la juge des plaidoyers communs de Philadelphie, Barbara McDermott, a interdit aux procureurs de parler aux jurés d’une série de plaintes déposées contre lui au cours de ses 10 ans de carrière dans la police, car il a été pour la plupart innocenté de tout acte répréhensible par les affaires internes, a rapporté The Philadelphia Inquirer.

Et elle a limité le témoignage de Bond à quelques faits de base mardi. Cependant, dans une interview avec l’Associated Press après le dépôt des accusations en 2020, la veuve s’est demandée si Ruch ressentait des remords.

“Je veux juste savoir, est-ce que Ruch a déjà pensé à ma famille?” elle a demandé.

___ Suivez AP Legal Affairs Writer Maryclaire Dale sur Twitter à https://twitter.com/Maryclairedale

Maryclaire Dale, Associated Press