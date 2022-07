Un officier allemand reconnu coupable d’avoir comploté pour tuer des politiciens

Un lieutenant qui se faisait passer pour un demandeur d’asile syrien a été reconnu coupable d’avoir préparé des attentats terroristes

Un officier militaire allemand qui se faisait passer pour un réfugié syrien a été reconnu coupable d’accusations liées à un complot terroriste visant à tuer des politiciens et d’autres personnalités publiques.

Le soldat des forces armées allemandes, âgé de 33 ans, identifié par les autorités uniquement sous le nom de 1er lieutenant Franco A., a été reconnu coupable vendredi de préparation d’un acte grave de subversion violente, ainsi que de crimes et fraudes avec des armes. Il a été condamné à cinq ans et demi de prison, soit presque les six ans et trois mois qui avaient été demandés par les procureurs.

Franco A. a reçu frauduleusement des allocations de l’État après s’être enregistré en tant que demandeur d’asile, et il a peut-être eu l’intention de faire accuser les migrants de ses attaques planifiées. Ses ennuis juridiques ont commencé après avoir été arrêté en février 2017 alors qu’il tentait de récupérer une arme de poing qu’il avait cachée dans les toilettes de l’aéroport de Vienne.

Bien que Franco A. ait été libéré par la police autrichienne, l’incident a été signalé aux autorités allemandes, qui ont découvert que son empreinte digitale correspondait à celle d’un homme qui s’était enregistré comme demandeur d’asile syrien. Il a ensuite été accusé d’avoir vécu une double vie pendant 15 mois, complotant des attentats terroristes qui pourraient être imputés à sa fausse identité de réfugié tout en continuant à travailler à plein temps dans l’armée.

Les cibles présumées de l’officier comprenaient le ministre de la Justice de l’époque, Heiko Maas, la députée allemande Claudia Roth et la militante antiraciste Anetta Kahane, fondatrice de la Fondation Amadeu Antonio.

Les procureurs ont qualifié le soldat de “terroriste d’extrême droite” et a déclaré que les enquêteurs avaient découvert qu’il accumulait des armes à feu, des munitions et des explosifs. Son cas a déclenché une enquête sur l’extrémisme d’extrême droite dans les rangs de l’armée allemande.

Franco A., qui avait été libéré de prison en novembre 2017 dans l’attente d’une décision sur son affaire, a été renvoyé en garde à vue en février dernier, après avoir été retrouvé porteur d’un sac contenant des médailles, des écussons et des recueils de chansons nazis. Une perquisition ultérieure de son appartement a révélé d’autres souvenirs nazis, ainsi que des machettes et un faux laissez-passer pour les vaccins.

Les avocats de Franco A. auraient l’intention de faire appel du verdict de culpabilité. Le lieutenant a nié les allégations les plus graves à son encontre, affirmant qu’il avait stocké des armes au cas où l’ordre public s’effondrerait et qu’il n’avait planifié aucune attaque. Il a affirmé qu’il s’était fait passer pour un migrant pour dénoncer les failles du système allemand d’accueil des réfugiés.