Un officier abattu dans une bibliothèque publique reste dans un état critique

MEMPHIS, Tennessee (AP) – Un officier de police du Tennessee qui a été abattu dans une bibliothèque publique alors qu’il répondait à une plainte pour intrusion est resté dans un “état extrêmement critique” vendredi, a déclaré la police de Memphis.

L’officier a été hospitalisé jeudi après la fusillade à la bibliothèque publique de Poplar-White Station, un petit immeuble situé dans une rue animée de Memphis, entouré d’immeubles de bureaux, de restaurants et de magasins.

La fusillade est survenue au milieu d’un examen minutieux à l’échelle nationale de la force utilisée par la police après que cinq officiers du même département ont été licenciés le mois dernier et accusés de meurtre et d’autres crimes dans le passage à tabac mortel de Tire Nichols. Les cas n’étaient pas liés, bien que les politiques du département de police de Memphis fassent l’objet d’un examen approfondi aux niveaux local et national.

Des agents ont été appelés à la bibliothèque et ont rencontré un homme qui avait fait l’objet d’un appel pour intrusion dans le même quartier, a déclaré la porte-parole du Tennessee Bureau of Investigation, Keli McAlister.

L’homme avait commencé une confrontation avec une autre personne à l’intérieur de la bibliothèque, et lorsque deux agents ont tenté de lui parler, il a sorti une arme et a tiré sur l’un d’eux, a déclaré McAlister. L’autre officier a sorti son arme, tirant et tuant Torence Jackson Jr., 28 ans, d’Indianapolis, a indiqué le TBI dans un communiqué. Jackson était un homme noir. Les deux officiers impliqués sont également noirs.

Il y avait des employés et des clients à l’intérieur de la bibliothèque au moment de la fusillade, mais personne d’autre n’a été blessé, a déclaré McAlister.

Le TBI travaille sur l’affaire à la demande du procureur du comté de Shelby. Le bureau enquête souvent sur les fusillades et autres incidents de recours à la force dans l’État lorsque des agents sont impliqués.

L’agence a également enquêté sur la réaction des agents de police de Memphis dans l’affaire Nichols, qui a conduit à des accusations criminelles contre cinq agents noirs.

Nichols, un homme noir de 29 ans, a été battu après que la police l’ait arrêté pour une infraction présumée au code de la route le 7 janvier. Il est décédé le 10 janvier dans un hôpital. Une vidéo publiée après la pression de la famille de Nichols montre des agents le retenant et le frappant à plusieurs reprises avec une matraque alors qu’il criait pour sa mère.

Dans les semaines qui ont suivi la mort de Nichols, l’unité spécialisée des officiers a été dissoute et deux autres officiers ont été suspendus. Deux travailleurs médicaux d’urgence du service d’incendie de Memphis et un lieutenant ont également été licenciés.

