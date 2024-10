Un officier à la retraite de Houston écope de 60 ans de prison pour la mort d’un couple lors d’un raid antidrogue

HOUSTON– Un ancien policier de Houston a été condamné mardi à 60 ans de prison pour le meurtre d’un couple marié lors d’une raid contre la drogue qui a révélé une corruption systémique au sein de l’unité des stupéfiants du département.

Gérald Goines60 ans, était condamné lors de la mort en janvier 2019 de Dennis Tuttle, 59 ans, et de Rhogena Nicholas, 58 ans, qui ont été abattus avec leur chien après que des policiers ont fait irruption dans leur maison en utilisant un mandat d’arrêt qui ne les obligeait pas à s’annoncer avant d’entrer.

Le même jury a reconnu Goines coupable de deux chefs de meurtre le mois dernier après que les procureurs de l’État ont présenté des témoignages et des preuves démontrant qu’il avait menti pour obtenir un mandat de perquisition qui présentait faussement le couple comme de dangereux trafiquants de drogue.

L’enquête sur le trafic de drogue découvert des allégations de corruption beaucoup plus large. Goines faisait partie d’une douzaine d’officiers liés à la brigade des stupéfiants qui étaient inculpé sur d’autres frais.

En juin, un juge a rejeté les accusations portées contre certains d’entre eux, mais un examen de milliers de dossiers impliquant l’unité a conduit les procureurs à rejeter de nombreux caset la Cour d’appel pénale du Texas a renversé au moins 22 condamnations liées à Goines.

La délibération du jury sur la peine a été retardée quelques jours après Goines a subi une urgence médicale dans la salle d’audience et a été emmené dans une ambulance. Ils ont finalement délibéré pendant plus de 10 heures sur deux jours sur la sentence de Goines.

L’avocate de la défense, Nicole DeBorde, a demandé aux jurés une peine minimale de cinq ans, affirmant que Goines avait consacré sa vie à empêcher la drogue de circuler dans les rues. « Notre communauté est plus sûre avec quelqu’un comme Gerald, qui a le cœur à servir et le cœur à prendre soin de soi », a-t-elle déclaré.

Les procureurs ont requis la prison à vie, déclarant aux jurés que Goines s’en prenait aux personnes qu’il était censé protéger avec un système de corruption qui dure depuis des années et qui a gravement endommagé les relations entre les forces de l’ordre et la communauté.

« Aucune communauté n’est purifiée par un officier qui utilise son insigne comme instrument d’oppression plutôt que comme bouclier de protection », a déclaré la procureure Tanisha Manning.

Au cours du procès qui a duré un mois, les procureurs ont déclaré que Goines avait faussement affirmé qu’un informateur avait acheté de l’héroïne au domicile du couple à un homme armé, déclenchant la violente confrontation au cours de laquelle le couple a été tué et quatre policiers, dont Goines, ont été blessés par balle, et un cinquième a été blessé.

Les avocats de Goines ont fait valoir que le premier à tirer sur une autre personne était Tuttle et non des policiers. Mais un Texas Ranger qui a enquêté sur le raid a déclaré que les agents avaient tiré en premier, tuant le chien et provoquant probablement les coups de feu de Tuttle. Un officier qui a participé ainsi que le juge qui a approuvé le mandat ont déclaré que le raid n’aurait jamais eu lieu s’ils avaient su que Goines avait menti.

La défense de Goines a reconnu qu’il avait menti pour obtenir le mandat de perquisition, mais a cherché à minimiser l’impact de ses fausses déclarations. Ils ont dépeint le couple comme des toxicomanes armés responsables de leur propre mort parce qu’ils avaient tiré sur les policiers.

Les enquêteurs n’ont par la suite trouvé que de petites quantités de marijuana et de cocaïne dans la maison, et même si le chef de la police de Houston de l’époque, Art Acevedo, initialement salué Goines étant «dur comme des clous», il l’a ensuite suspendu lorsque les mensonges ont émergé. Goines a ensuite pris sa retraite alors que les enquêtes se poursuivaient.

Pendant la phase de punition, les jurés ont entendu des membres de la famille de Nicholas et Tuttle qui les ont décrits comme gentils et généreux. Le fils de Tuttle a déclaré que son père était « pro-police ».

Plusieurs membres de la famille de Goines ont déclaré aux jurés qu’il était une bonne personne et qu’il avait consacré sa vie au service public. Elyse Lanier, la veuve de l’ancien maire de Houston, Bob Lanier, a déclaré qu’elle connaissait Goines depuis 20 ans comme un « gentil géant ».

L’une des personnes condamnées à tort sur la base du faux témoignage de Goines, Otis Malleta déclaré aux jurés que ce que Goines lui avait fait avait « perturbé de manière traumatisante » sa vie.

Goines a également procédé à une arrestation pour drogue en 2004 à Houston. George Floyddont la mort en 2020 aux mains d’un policier du Minnesota a déclenché une prise de conscience à l’échelle nationale du racisme dans le maintien de l’ordre. Un conseil d’administration texan en 2022 a refusé une demande visant à ce que Floyd reçoive une grâce posthume pour cette condamnation pour drogue.

Goines affronte également accusations criminelles fédérales en relation avec le raid, et poursuites fédérales en matière de droits civiques déposée par les familles de Tuttle et Nicholas contre Goines, 12 autres policiers et la ville de Houston devraient être jugés en novembre.

La famille de Nicholas a exprimé sa gratitude après la condamnation de Goines dans une déclaration disant que « le jury a vu cette affaire pour ce qu’elle était : des meurtres odieux perpétrés par une police corrompue, une tentative de dissimulation épique et une mesure de justice, au moins avec Goines. »

