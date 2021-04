COLUMBUS, Ohio – Une foule en colère s’est rassemblée près d’une maison de l’Ohio mardi soir où un policier a tué par balle une personne alors qu’il répondait à une tentative de coup de couteau.

Le bureau d’enquête criminelle de l’Ohio était sur les lieux mardi soir pour enquêter sur une fusillade mortelle par un policier de Columbus. La fusillade a eu lieu juste avant qu’un jury ne condamne l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin de deux chefs d’accusation de meurtre et d’un chef d’homicide involontaire coupable dans la mort de George Floyd l’année dernière.

La police a reçu un appel au 911 vers 16 h 35 au sujet d’une tentative de coup de couteau sur Legion Lane à Columbus, dans l’Ohio.Les agents sont ensuite intervenus sur les lieux et à 16 h 45, une fusillade impliquant un policier a été signalée.

Les médecins de Columbus Fire ont été autorisés à entrer sur les lieux à 16 h 46, a annoncé la police. La personne blessée a été transportée dans un état critique à l’hôpital Mount Carmel East, où elle a par la suite été déclarée morte, a indiqué la police.

Personne d’autre n’a été blessé, selon la dépêche de la police de Columbus.

La police n’a fourni aucune information sur la personne abattue ou sur les circonstances de la fusillade.

Plus tard mardi soir, le maire Andrew Ginther a exhorté les habitants à « rester calmes » pendant que les autorités mènent leur enquête.

Décès de Miles Jackson:La police de l’Ohio publie des images de bodycam, des agents d’identité après la fusillade mortelle d’un homme noir à l’hôpital

« Cet après-midi, une jeune femme a tragiquement perdu la vie. Nous ne connaissons pas tous les détails », Ginther a déclaré sur Twitter. « Il y a des images de la caméra portées sur le corps de l’incident. Nous nous efforçons de l’examiner dès que possible.

« BCI est sur les lieux pour mener une enquête indépendante – comme ils le font pour toutes les fusillades liées au CPD », a-t-il déclaré, ajoutant: « Nous partagerons les informations que nous pourrons dès qu’elles seront disponibles. »

Hazel Bryant a déclaré au Columbus Dispatch, qui fait partie du réseau USA TODAY, qu’elle était la tante de la jeune fille de 15 ans qui avait été abattue. La fille vivait dans une famille d’accueil et a eu une altercation avec quelqu’un d’autre à la maison, a-t-elle déclaré.

Bryant a déclaré que sa nièce avait un couteau, mais a soutenu que la fille avait laissé tomber le couteau avant d’être abattue plusieurs fois par un policier.

Des manifestants portant des pancartes Black Lives Matter, des mégaphones et un haut-parleur se sont joints à la foule rassemblée derrière une bande de scène de crime à environ un demi-pâté de maisons de la scène de tournage.

« Nous ne pouvons rien célébrer », a déclaré KC Taynor à travers un mégaphone du verdict Chauvin. « … En fin de compte, tu sais quoi, tu ne peux pas être Black. »

Kiar Yakita, du Mouvement de libération des noirs, a déclaré qu’elle n’était pas surprise qu’une autre fusillade de la police ait eu lieu. « Pourquoi ont-ils tué ce bébé? » elle a demandé à haute voix.

Hana Abdur-Rahim, du Collectif des abolitionnistes noirs, a déclaré: « Nous sommes dans un génocide littéral. Nous nous battons pour nos vies. »

Lors d’une audience du comité du conseil mardi soir qui a permis aux membres de rencontrer des candidats à un nouveau comité d’examen civil de la police pour enquêter sur les usages de la force par les agents, le président du conseil, Shannon Hardin, a annoncé qu’il y avait eu une autre fusillade de la police.

« Nous ne savons pas grand-chose en l’état actuel des choses, et pendant que nous regardions le verdict de Minneapolis, beaucoup ont parlé du soupir de soulagement – mais il est vrai que pour tant de membres de notre communauté, il n’y a pas de soulagement. Ce n’est pas bien, ce n’est pas OK et ça ne peut pas continuer.

« Nous allons avoir besoin de la plus grande transparence pour en savoir plus (sur le dernier incident). Mais la vérité est que rien de ce que nous ferons ne ramènera cette petite fille. Rien n’empêchera la famille de s’en sortir. deuil. «

Hardin a déclaré aux membres du panel interrogés que la dernière fusillade montre pourquoi la ville a besoin d’un comité d’examen civil, « et nous devons repenser fondamentalement la sécurité dans notre ville. »

« Cela met certainement en évidence ce que vous avez été appelé à faire dans notre communauté, chacun d’entre vous: assurer la supervision, la responsabilité et la transparence en matière de maintien de l’ordre dans notre communauté », a-t-il ajouté.

Creusez plus profondément sur la race et l’identité:Abonnez-vous à la newsletter de This Is America, USA TODAY

La fusillade à Columbus survient après que Miles Jackson, un homme noir de 27 ans, a été tué dans un échange de coups de feu avec des agents du centre médical Mount Carmel St.Ann à Westerville, Ohio, plus tôt ce mois-ci. La police de Columbus a publié des images de la caméra corporelle de l’incident la semaine dernière et a identifié deux agents impliqués dans la fusillade.

Contribution: Bethany Bruner, The Columbus Dispatch

Suivez Mark Ferenchik sur Twitter @MarkFerenchik.