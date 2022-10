Un officiel défend les poursuites de la police du Capitole du Mississippi

JACKSON, Mississippi (AP) – Au milieu des réactions négatives après la mort par balle d’un homme du Mississippi, le plus haut responsable de l’application des lois de l’État a déclaré que les officiers d’une unité de police spéciale dans la capitale de Jackson ne changeraient pas leur façon de poursuivre les suspects.

Le commissaire du département de la sécurité publique du Mississippi, Sean Tindell, a rencontré des membres de la communauté à la suite d’une série de fusillades récentes impliquant la police du Capitole, une unité qui patrouille dans les zones autour des bâtiments du gouvernement de l’État et d’autres quartiers proches du centre-ville de Jackson.

“Chaque fois qu’il y a une perte de vie, c’est tragique”, a déclaré Tindell jeudi soir dans une église de Jackson. “Mais nous ne pouvons pas être dissuadés d’essayer de rendre la ville sûre et de faire le maintien de l’ordre comme il se doit.”

Jaylen Lewis, 25 ans, a été abattu lors d’une rencontre dimanche soir avec des agents de la police du Capitole. Il est mort plus tard. Selon le ministère de la Sécurité publique, les agents ont tenté de déclencher un contrôle routier lorsque la fusillade s’est produite. Les officiers impliqués ont été placés en congé administratif jusqu’à ce qu’une enquête interne soit terminée, a déclaré un porte-parole du département.

Le Bureau d’enquête du Mississippi, une autre division du ministère de la Sécurité publique, gère l’enquête.

Lors d’une réunion communautaire organisée par le conseiller municipal de Jackson, Kenneth Stokes, Tindell a promis que les “mauvais acteurs” de la police du Capitole seraient tenus responsables. Il a également déclaré qu’il y avait un “élément criminel” à Jackson “qui n’a pas l’habitude d’être surveillé”.

« Ne vous asseyez pas ici et ne vous plaignez pas du crime, de la mort et du meurtre et des enfants qui tuent des enfants et dites-moi qu’il y a du respect pour la loi et l’ordre. Parce qu’il n’y en a pas », a déclaré Tindell.

Une femme et son fils sont morts il y a quatre mois. Elle a déclaré que « arrêter et tuer » des personnes ne devrait pas être le seul moyen de prévenir le crime.

« Il n’y a pas grand-chose à faire à Jackson. Beaucoup de gens sont perdus », a déclaré la femme, qui n’a pas donné son nom lorsqu’elle a pris la parole lors de la réunion.

Stokes a déclaré que certains de ses électeurs craignaient que certains agents de la police du Capitole ne soient pas formés «sur la façon de traiter les Noirs dans les quartiers noirs».

« Comment arrêter le massacre ? » demanda Stokes.

Environ 80% des résidents de Jackson sont noirs. Le commissaire à la sécurité publique et le chef de la police du Capitole sont blancs.

Tindell a déclaré que la police du Capitole pourrait mieux communiquer avec les résidents. Il a également déclaré que les agents ne pouvaient pas réduire les tensions avec les gens par le seul travail de la police.

“L’une des choses que nous voyons encore et encore est un manque de responsabilité, en particulier avec les jeunes qui n’ont aucune supervision”, a déclaré Tindell. “Ils grandissent avec le sentiment que ‘personne ne se soucie d’eux, alors pourquoi quelqu’un d’autre devrait-il le faire.'”

Avant la fusillade de dimanche, des agents de la police du Capitole ont été impliqués dans une fusillade le 14 août et une autre le 12 septembre. Le département a déclaré que ces deux fusillades n’étaient pas mortelles. Le 7 septembre, un homme est mort dans un accident de voiture après avoir été poursuivi par la police du Capitole.

Répondant aux questions sur les récentes altercations entre citoyens et officiers, le chef de la police du Capitole, Bo Luckey, a déclaré que ses officiers avaient changé de tactique.

“La façon dont nous allons surveiller la zone ne sera plus la même que par le passé”, a déclaré Luckey.

Luckey a déclaré que la police du Capitole avait procédé à près de 100 arrestations depuis qu’il est devenu chef fin mai, ce qu’il a qualifié de “très grand nombre d’arrestations pour n’importe quelle agence”. Il a déclaré que ces arrestations découlaient principalement d’une «maintien de l’ordre plus proactif», qui implique de patrouiller plus souvent dans les zones pour montrer une présence policière accrue.

Les poursuites policières ont été mortelles dans et autour de Jackson. En juillet, des agents d’un autre département ont chassé quelqu’un d’une banlieue à Jackson. La poursuite s’est terminée par un naufrage qui a tué un postier pris dans la mêlée. Jackson a un nombre élevé de véhicules volés, ce qui rend les poursuites nécessaires, selon Luckey.

“Obtenir une balise et l’exécuter plus tard ne fait rien. Les caméras de surveillance ne font rien », a déclaré Luckey. “Nous devons prendre des mesures supplémentaires pour identifier ces acteurs.”

Tindell a déclaré que l’augmentation de la criminalité à Jackson rend nécessaire la nouvelle approche de la police du Capitole en matière de maintien de l’ordre.

“J’ai des nouvelles pour vous”, a déclaré Tindell. « Les entreprises partent, les citoyens respectueux de la loi vont partir. Et j’essaie de redonner confiance que nous serons là à long terme pour renverser la situation. »

David Archie, membre du conseil de surveillance du comté de Hinds, a déclaré que les récents incidents entre la police du Capitole et les habitants de Jackson nécessitent davantage d’engagement communautaire.

“Si vous allez entrer dans cette communauté, s’il vous plaît monsieur, je vous demande de ne pas entrer dans cette communauté comme si vous aviez toutes les réponses”, a déclaré Archie.

__

Cette histoire a été mise à jour pour corriger une citation du commissaire à la sécurité publique du Mississippi, Sean Tindell. Tindell a dit “loi et ordre”, pas “application de la loi”.

__

Michael Goldberg est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-le sur Twitter à twitter.com/mikergoldberg.

Michael Goldberg, l’Associated Press