Un officiel de l’IFS partage l’image de l’idole de Ganesh âgée de 1 100 ans au Bastar

Ganesh Chaturthi est l’un des plus grands festivals célébrés en Inde et les festivités sont souvent à grande échelle. Par exemple, le célèbre Lalbaugcha Raja ou les idoles Chinchpokli Chintamani à Mumbai. Le festival revêt une grande importance parmi tous les festivals hindous et est célébré de bon augure dans des États comme le Maharashtra, le Telangana, Goa, le Madhya Pradesh et le Karnataka. Élaborant sur la même chose, le responsable du Service forestier indien, Parveen Kaswan, a utilisé son compte Twitter officiel et a partagé une image de l’idole de Ganesha, âgée de 1100 ans, à Bastar. “L’idole, fabriquée à l’époque de la dynastie Nagvanshi, est placée au sommet d’une colline en forme de ‘dhol’ qui se trouve à 14 km à l’intérieur de la forêt”, écrit-il dans la légende. Regarde:

Où le seigneur #Ganesha se trouve dans une atmosphère calme. Idole de Ganesha vieille de 1100 ans à Bastar #forêt. L’idole, fabriquée à l’époque de la dynastie Nagvanshi, est placée au sommet d’une colline en forme de «dhol» qui se trouve à 14 km à l’intérieur de la forêt. #GaneshChaturthi pic.twitter.com/SsPRmpFd3o — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) 31 août 2022

Établie au sommet de la colline Dholkar à Dantewada, la statue a été réalisée sous le règne de la dynastie Nagvanshi. Outre l’atmosphère sereine qui l’entoure, l’idole est également connue pour son histoire.

Il est vénéré comme un sauveur par les tribus locales Bhogami, qui se considèrent comme les descendantes des femmes prêtres de Dholkal. Si l’on en croit les mythes, la colline est le site d’une bataille entre Lord Ganesha et le voyant Parashuram. Au milieu de la bataille, la dent de Ganesha a été cassée et est tombée ici.

Pendant ce temps, l’artiste de sable Sudarsan Pattnaik, connu pour ses sculptures grandioses et innovantes, a réalisé une sculpture spéciale de Ganesh, ce Ganesh Chaturthi. L’idole de Ganesh de sable de Pattnaik est composée de 3 425 laddoos de sable et de quelques fleurs. Les laddoos sont l’un des bhogs offerts au Seigneur Ganesha. L’artiste du sable a créé sa sculpture sur la plage de Puri à Odisha.

Dans une autre célébration innovante cette année, les idoles de Ganesh sont arrivées dans le style Pushpa Raj dans certains des pandals du Maharashtra, où le festival est célébré avec un maximum d’enthousiasme pour leur plus grand festival. Dans certains endroits, les idoles de Lord Ganesha ont été vues là où il était assis dans le célèbre style Pushpa Raj.

