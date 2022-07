“Un œuf de Fabergé rare valant des millions” parmi les trésors saisis sur le superyacht de luxe de l’oligarque russe

Un œuf de Fabergé RARE d’une valeur de plusieurs millions de livres a été découvert sur le superyacht de luxe d’un oligarque russe qui a été saisi par des responsables américains.

Le procureur général adjoint américain Lisa Monaco a révélé qu’un yacht saisi aux Fidji et récemment livré à San Diego s’est avéré avoir une surprise spéciale à bord.

Un œuf de Fabergé a été retrouvé sur un superyacht russe (stock image)[/caption]

On ne sait pas encore sur quel navire l’œuf bijou a été trouvé[/caption]

L’une des “découvertes les plus intéressantes” découvertes par son équipe était un œuf de bijou.

S’exprimant lors du forum sur la sécurité d’Aspen mercredi, elle a déclaré: “Passons aux choses juteuses: les yachts”,

“Nous avons trouvé des choses vraiment intéressantes … nous avons récupéré un Fabergé – ou un prétendu œuf de Fabergé – sur l’un de ces [yachts] donc ça devient de plus en plus intéressant.

Mme Monaco n’a pas précisé quel yacht – mais on pense qu’elle faisait référence à l’Amadea de 300 millions de livres sterling.

Elle a poursuivi: «Nous travaillons avec nos homologues des forces de l’ordre du monde entier pour effectuer des recherches sur ces yachts afin de nous assurer que nous avons l’autorité et que nous pouvons aller devant un tribunal, les saisir puis confisquer le produit.

Si l’œuf bijou était considéré comme authentique, il en ferait l’un des rares restants dans le monde.

Le prix de certains œufs de Fabergé a dépassé £18 millions.

Fabergé a été fondée par le joaillier allemand Gustav Fabergé à Saint-Pétersbourg en Russie au 19ème siècle.





Ils n’ont créé que 50 œufs – tous pour la famille impériale russe.

Il s’agit d’un superyacht appartenant à un magnat russe au prix exorbitant de 61 millions de livres sterling qui devrait être vendu aux enchères après avoir été saisi.

Le superbe navire de 240 pieds – nommé The Axioma – dispose d’un catalogue de fonctionnalités bougie comprenant six ponts, une piscine avec un bar dans la piscine et même un cinéma.

Propriété du milliardaire russe Dmitry Pumpyansky, le puissant yacht a été saisi en mars au milieu des sanctions occidentales contre la guerre sanglante de Vladimir Poutine en Ukraine.

Il doit maintenant être vendu aux enchères pour une énorme somme d’argent sous les ordres de la Cour suprême de Gibraltar, rapporte la chaîne YouTube ESysman SuperYachts.

Et l’enchérisseur gagnant embarquera dans un luxe copieux, avec six cabines pouvant accueillir jusqu’à 12 invités.