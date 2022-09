Un « océan » massif près du noyau de la Terre découvert par des scientifiques

Lorsqu’elle est capturée depuis l’espace, notre planète semble plus bleue que toute autre couleur. Nous pouvons remercier l’eau pour cela. Surtout quand on la compare à d’autres planètes, la réalité de 71% de la surface de la Terre recouverte d’eau s’installe. Et puisque l’eau signifie la présence de la vie, une étude internationale place l’importance de l’eau à un tout autre niveau. L’ANI a rapporté que cette étude internationale a révélé que le cycle de l’eau sur Terre inclut les intérieurs de la planète.

Une équipe de scientifiques de l’Institut des géosciences de l’Université Goethe de Francfort, en Allemagne, a analysé un diamant rare “formé à 660 mètres sous la surface de la Terre à l’aide de techniques telles que la spectroscopie Raman et la spectrométrie FTIR”. Les résultats ont montré que la zone de transition entre le manteau supérieur et inférieur de la Terre contient “des quantités considérables d’eau”. Ce qui n’était pendant longtemps qu’une théorie s’est maintenant confirmé. L’eau de mer accompagne les dalles de subduction et pénètre dans la zone de transition.

Le professeur Frank Brenker de l’Institut des géosciences de l’Université Goethe a expliqué que le mouvement des roches dans le manteau terrestre est fortement entravé par les transformations minérales. Il l’a expliqué avec l’exemple des panaches du manteau et comment ils s’arrêtent parfois directement sous la zone de transition. Selon la National Geographic Society, les panaches du manteau sont “une zone sous la couche externe rocheuse de la Terre, appelée la croûte, où le magma est plus chaud que le magma environnant”.

Le professeur Brenker a en outre expliqué : « Les plaques de subduction ont souvent du mal à percer toute la zone de transition. Il y a donc tout un cimetière de telles plaques dans cette zone sous l’Europe. Cependant, les effets à long terme de “l’aspiration” de matériaux dans la zone de transition n’étaient pas bien connus jusqu’à cette découverte, et si de plus grandes quantités d’eau y existaient. Le professeur a également ajouté que les minéraux denses wadsleyite et ringwoodite peuvent stocker “de grandes quantités d’eau”. Il a affirmé que la zone de transition serait théoriquement capable d’absorber “six fois la quantité d’eau de nos océans”.

Maintenant, l’étude du diamant rare du Botswana, l’Afrique l’a prouvé. Le diamant s’est formé aux limites entre la zone de transition et le manteau inférieur. C’est à 660 kilomètres de profondeur, ce qui le rend rare même parmi les diamants d’origine très profonde. Grâce à ses analyses, les scientifiques ont trouvé plusieurs inclusions de ringwoodite. Cela signifiait qu’il présentait une forte teneur en eau. Pour vérifier s’il provenait bien de la zone proposée, ils ont vérifié sa composition chimique et l’ont confirmée en l’étudiant par rapport à des fragments de roche du manteau trouvés dans des basaltes du monde entier.

Le professeur Brenker a expliqué que cette découverte est importante car elle a rapproché les scientifiques de l’idée de Jules Verne selon laquelle il pourrait y avoir un océan à l’intérieur de la Terre.

