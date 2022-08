Un observatoire basé en Colombie-Britannique obtient près de 115 millions de dollars pour étendre la recherche océanique

L’initiative Ocean Networks Canada (ONC) de l’Université de Victoria recevra un investissement fédéral de 114,8 millions de dollars au cours des six prochaines années pour faire progresser l’observation des océans et étendre la portée de ses mégadonnées en libre accès.

Annoncé vendredi 19 août, le financement sera accordé par l’intermédiaire du Fonds des initiatives scientifiques majeures de la Fondation canadienne pour l’innovation, un fonds qui couvre une partie des coûts de fonctionnement et d’entretien de certaines installations scientifiques nationales à travers le pays.

Le Canada possède le plus long littoral de tous les pays du monde et ONC est le seul observatoire océanique national – il exploite plus de 9 000 capteurs côtiers et en haute mer dans les océans Pacifique, Atlantique et Arctique.

Le soutien aidera l’observatoire à développer des solutions à la crise climatique, en plus de promouvoir des communautés côtières plus sûres, la gérance des données océaniques autochtones et une économie durable.

« Ce financement reconnaît Ocean Networks Canada pour son leadership et la profonde différence qu’il fait sur les trois côtes canadiennes et à l’échelle internationale », a déclaré le président et vice-chancelier de l’UVic, Kevin Hall. “En tant qu’université de recherche, nous sommes fiers de travailler en partenariat pour créer un monde meilleur – en prenant des mesures contre le changement climatique et en travaillant avec des partenaires pour améliorer la vie sur terre et sous l’eau.”

Au cours des 16 dernières années, ONC s’est étendu au-delà de son travail initial dans la mer des Salish pour créer un vaste réseau d’infrastructures d’observation sous-marine. Selon la présidente et chef de la direction de l’ONC, Kate Moran, les données océaniques en temps réel et sur de longues périodes permettent une gamme de services qui facilitent la découverte scientifique.

Les données soutiennent la surveillance de l’impact climatique, la sécurité maritime, l’innovation dans l’atténuation des changements climatiques et contribuent même aux systèmes d’alerte précoce aux tremblements de terre et aux tsunamis de la Colombie-Britannique.

« Les Canadiens peuvent être fiers de leur observatoire national qui non seulement fournit des informations précieuses sur ce monde sous-marin qui couvre les deux tiers de notre planète, mais contribue également au leadership climatique du Canada grâce à l’innovation dans les solutions d’atténuation du climat basées sur la nature et les technologies océaniques et la résilience côtière, “, a déclaré Morane.

«Cet investissement signifie également qu’ONC, grâce à son travail avec la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable, peut continuer à travailler avec des partenaires au Canada et à l’étranger pour faire avancer des projets visant à améliorer la santé des océans, une science qui favorise la résilience des océans et une citoyenneté engagée. avec le rôle des océans dans le soutien de la vie sur cette planète.

