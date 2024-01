Un observateur judiciaire signale une fraude potentielle de plusieurs millions de dollars, suscitant la colère de Trump : voici les enjeux

Ligne du dessus

Les avocats de l’ancien président Donald Trump et de ses coaccusés dans une affaire de fraude civile se sont déchaînés lundi contre l’observateur nommé par le tribunal pour superviser les finances de la Trump Organization, l’accusant d’avoir inventé des « erreurs » après avoir signalé diverses « déficiences » – et ont suggéré Trump a inventé un faux prêt de 48 millions de dollars.

L’ancien président Donald Trump est assis dans la salle d’audience lors de son procès pour fraude civile au New York Supreme … [+] Tribunal le 11 janvier à New York. Getty Images

Faits marquants

La juge à la retraite Barbara Jones a été nommée pour superviser les activités et les déclarations financières de la Trump Organization après que le procureur général de New York, Letitia James, a poursuivi l’ex-président et son entreprise pour fraude en novembre 2022, accusant Trump et son entreprise d’avoir frauduleusement dénaturé la valeur de leurs actifs. états financiers à des fins personnelles. Jones a soumis un rapport au tribunal vendredi, en écrivant que même si les accusés dans l’affaire « ont coopéré » avec sa surveillance, elle a identifié des « lacunes » dans les documents qu’elle a examinés, « y compris des divulgations qui sont soit incomplètes, présentent des résultats de manière incohérente et/ou contiennent des erreurs », et qui reflètent « reflètent un manque de gouvernance efficace » au sein de l’entreprise. L’avocat de Trump, Clifford S. Robert, a répondu au rapport de Jones dans un lettre au tribunal lundi, l’accusant d’avoir exagéré des problèmes mineurs et de « déformer[ing] éléments comptables immatériels dans un récit favorisant son maintien en poste, et donc la réception continue de millions de dollars en honoraires excessifs. La lettre de Jones a également attiré l’attention en notant dans une note de bas de page que même si Trump avait enregistré un prêt de 48 millions de dollars pour sa tour à Chicago, la Trump Organization lui avait dit qu’un tel prêt “n’avait jamais existé” – une divulgation que des experts juridiques ont déclarée. La bête quotidienne pourrait causer des ennuis juridiques à l’ex-président, soit pour avoir fait une fausse déclaration dans ses déclarations financières, soit pour évasion fiscale, s’il s’avérait qu’il avait inventé un prêt pour éviter l’impôt sur le revenu. Robert a qualifié l’affirmation de Jones concernant le prêt de Chicago de « mensonge démontrable » et de « interprétation délibérée » dans sa lettre au tribunal, affirmant que la Trump Organization n’avait jamais dit à Jones que le prêt n’existait pas, mais plutôt simplement qu’« aucune responsabilité ou les obligations sont impayées » au titre du prêt. Les critiques de Jones concernant les finances de la Trump Organization surviennent alors que le juge Arthur Engoron se prépare à annoncer un verdict dès cette semaine dans l’affaire de fraude en cours contre Trump et son entreprise. Ainsi, tout ce qui suggère que la Trump Organization gère mal ses finances pourrait influencer le juge. il décide des sanctions auxquelles les accusés doivent faire face.

À surveiller

Engoron devrait rendre son verdict dans le procès pour fraude de Trump dès cette semaine, car il a déclaré qu’il avait l’intention de rendre sa décision d’ici la fin janvier. Le juge a déjà déclaré Trump et ses coaccusés responsables de fraude en déformant les évaluations, mais il doit encore déterminer s’ils sont responsables d’autres infractions, comme la fraude à l’assurance et la falsification de dossiers, et si la fraude a été intentionnelle. James a demandé à Engoron d’imposer une série de sanctions, dont une amende de 370 millions de dollars et l’interdiction à Trump d’accéder au secteur immobilier de New York, mais le verdict déterminera également probablement le sort de Jones en tant que contrôleur de l’entreprise. James a demandé à Engoron de prolonger le mandat de Jones en tant que contrôleur d’au moins cinq ans, tandis que Robert s’y est opposé lundi. “Une surveillance supplémentaire est injustifiée et ne fera qu’enrichir injustement le Contrôleur alors qu’elle s’engage dans une quête de type ‘Javert’ contre les accusés”, a déclaré Robert au tribunal, faisant référence à l’antagoniste du livre et de la comédie musicale “Les Misérables”.

Contexte clé

James a accusé Trump et ses associés, y compris ses fils, d’avoir frauduleusement falsifié la valeur de leurs actifs dans leurs états financiers plus de 200 fois entre 2011 et 2021. Le bureau du procureur général affirme que l’ex-président et ses collègues l’ont fait sciemment afin de pour obtenir des accords commerciaux plus favorables et refléter une valeur nette plus élevée pour Trump. Alors que l’affaire a été jugée à partir d’octobre, Engoron a nommé l’observateur indépendant un an plus tôt, peu après le dépôt de la plainte de James, et Jones avait déjà déposé une plainte. rapport en novembre, affirmant que la Trump Organization avait effectué 40 millions de dollars de transferts sans l’en informer. Dans sa lettre au tribunal vendredi, Jones a accusé Trump et ses coaccusés d’une série de problèmes comprenant des erreurs mathématiques mineures, affirmant à tort que la famille Trump possédait quelque chose qui était en réalité contrôlé par la confiance de Trump, calculant les valeurs différemment d’un document à l’autre et ne pas inclure certaines informations requises dans les documents financiers. L’observateur a également noté que les revenus et dépenses projetés de la société pour sa propriété située au 40 Wall Street pour 2023 étaient « sensiblement différents » de ses revenus et dépenses réels de l’année précédente.

Fait surprenant

Le prêt de Trump à Chicago reste un mystère depuis des années. Le candidat de l’époque a enregistré un « prêt de plus de 50 millions de dollars » contre la tour de Chicago dans ses déclarations financières en 2015, qu’il a déclaré devoir à Chicago Unit Acquisition LLC, une société qu’il possède lui-même. Forbes a rapporté en 2020 que les dossiers financiers montrent que Trump ne semble pas réellement payer d’intérêts sur le prêt, et répertorie Chicago Unit Acquisition LLC comme n’ayant aucune valeur, ce qui prête à confusion étant donné qu’elle devrait théoriquement avoir une valeur de plus de 50 millions de dollars. s’il obtient un prêt de 50 millions de dollars. “Il devrait y avoir une entrée compensatoire quelque part”, a déclaré à l’époque Richard Peiser, professeur d’immobilier à Harvard. “Je ne peux pas expliquer cela.”

Tangente

Jones est la dernière personne impliquée dans l’affaire de fraude civile à susciter la colère de Trump et de ses associés, l’ex-président ayant qualifié l’affaire contre lui de « chasse aux sorcières » politiquement motivée. Trump a déjà attaqué à plusieurs reprises Engoron, James et le greffier d’Engoron lors du procès pour fraude, ce qui lui a valu une ordonnance de silence lui interdisant de parler publiquement du personnel du tribunal – et lui a valu une amende de 15 000 $.

Lectures complémentaires

Le mystère ultime de Donald Trump qui n’a pas pu être résolu avant le jour du scrutin (Forbes)

La surveillance de la Trump Organization signale des erreurs et des inexactitudes financières avant de statuer sur une affaire de fraude (ABC Nouvelles)

La dette mystérieuse de 50 millions de dollars de Trump ressemble à une « évasion fiscale » (Bête quotidienne)

Fin du procès pour fraude de Trump : voici les sanctions auxquelles il pourrait bientôt faire face (Forbes)