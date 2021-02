Un observateur des droits dit 3 morts alors que les manifestations font rage dans le sud de l’Irak

Bloomberg

Utilitaire brûlé Mesquite pour empêcher le gel: mise à jour du Texas

(Bloomberg) – Les législateurs du Texas interrogent les dirigeants du pouvoir, les régulateurs et autres pour une deuxième journée sur les raisons pour lesquelles le système énergétique de l’État a échoué la semaine dernière. Jusqu’à présent, les auditions ont conduit à beaucoup de points du doigt, mais peu de réponses claires sur la façon d’éviter une crise similaire à l’avenir.Les dirigeants de Calpine Corp., Vistra Corp. et NRG Energy Inc. ont blâmé les pénuries d’approvisionnement en gaz naturel et les perturbations du réseau. et un manque de communication de la part de l’exploitant du réseau connu sous le nom d’Ercot. Ercot, quant à lui, a déclaré qu’il suivait simplement les règles et la direction fixées par la Commission des services publics de l’État qui, à son tour, a déclaré qu’elle n’avait pas le pouvoir de dire à Ercot quoi faire. Le sénateur Brandon Creighton a déclaré jeudi que les dirigeants du détaillant d’électricité Griddy Energy LLC seront confrontés à des questions sur les clients qui ont reçu des factures de plusieurs milliers de dollars. Le modèle commercial unique de l’entreprise vend de l’électricité sur la base des prix du marché de gros, qui montent en flèche lorsque les approvisionnements sur le réseau sont insuffisants. Et le foreur de schiste Diamondback Energy Inc. sera interrogé sur la façon dont la production et le transport ont été affectés par la tempête.La panne historique a laissé plus de quatre millions de foyers et d’entreprises sans chauffage, sans lumière et sans eau pendant un gel hivernal profond, causant jusqu’à 129 milliards de dollars. en pertes économiques. Certains fournisseurs d’électricité ont accumulé d’énormes pertes, alimentant une possible crise du crédit, les producteurs de pétrole et de gaz ont vu leur production stoppée et l’impact sur les entreprises individuelles ne fait que commencer à se faire sentir. Faits saillants du premier jour: les services publics ont soulevé des inquiétudes quant à la capacité d’Ercot à payer pour l’électricité produite la semaine dernière tandis que les détaillants contestent les frais d’énergie.Le régulateur de l’énergie de Texas a déclaré que les pannes d’électricité, et non la glace, étaient la principale raison pour laquelle la production de pétrole et de gaz a été interrompue pendant Crise: Calpine, Vistra et NRG ont déclaré que les pénuries de gaz naturel affectaient leur capacité à fonctionner. Les entreprises ont également déclaré que les centrales avaient été forcées de se déconnecter après que le flux d’électricité sur le réseau – appelé fréquence – ait chuté. Cela contredit la version des événements présentée par Ercot.Les PDG de Vistra et NRG ont déclaré que leurs entreprises ne répercuteraient pas sur les clients les prix élevés de l’énergie résultant de l’événement.Ercot prévoyait que des pannes de courant seraient possibles quatre à cinq jours à l’avance. Le PDG de Calpine, cependant, a déclaré qu’il n’avait pas été averti qu’une urgence de réseau était possible. Les coopératives électriques du Texas du Sud ont également mis en marche des chauffages au diesel et des torches au propane pour empêcher la capacité de production de faiblir dans le froid historique, a déclaré aux sénateurs Mike Kezar, directeur général de la coopérative. Service public préoccupé de se faire payer en cas de faillite (2h30): Denton Municipal Electric a payé 207 millions de dollars à Ercot pour l’énergie achetée lors de la crise de la semaine dernière, mais n’a pas encore reçu de paiement de l’exploitant du réseau pour l’électricité produite par le service public au cours de la même période, a déclaré le directeur général adjoint Terry Naulty. «Denton a payé la totalité de sa facture d’électricité de 9 000 $ à Ercot», a-t-il déclaré. «Nous craignons qu’en raison de la faillite potentielle des fournisseurs de détail, nous ne serons pas payés.» L’administration Biden dit que le Texas prend ses propres décisions sur le marché (14 h 15): alors que les audiences du Texas se poursuivaient vendredi, l’administration Biden semblait réticente à intervenir sur le marché de l’électricité de l’État. C’est au Texas de décider si «il veut aller dans le sens de la création de plus de résilience sur ses propres systèmes», a déclaré la conseillère adjointe à la sécurité nationale Elizabeth Sherwood-Randall aux journalistes sur Air Force One alors que le président Joe Biden se rendait à Houston. Elle a laissé la porte ouverte à une aide fédérale, mais a semblé cool d’utiliser l’argent des contribuables pour subventionner les rénovations des centrales électriques du Texas qui pourraient aider lors de la prochaine explosion dans l’Arctique. Ce n’est pas une décision fédérale, a-t-elle déclaré. «La première décision doit être prise par l’État du Texas sur le type de système énergétique qu’il souhaite maintenir, le type de marché de l’énergie qu’il souhaite maintenir et si les incitations financières sont structurées. le type d’investissement qui doit être fait dans la résilience », a-t-elle déclaré. Les détaillants en électricité se plaignent de charges énergétiques exorbitantes (14 h 08): Tom Hancock, le PDG de la société Garland Power & Light, a déclaré aux législateurs le coût de leur La semaine dernière, les services auxiliaires ont représenté 28 années de coûts de services auxiliaires sur la base du total de l’année dernière.Les services auxiliaires aident l’exploitant du réseau à maintenir la fiabilité du système, notamment en insufflant au réseau des sursauts d’énergie rapides qui stabilisent le flux d’électricité. , y compris Young Energy LLC et Spark Energy Inc., Texas, ont contesté les coûts de ces services lors de la crise énergétique de la semaine dernière et sollicitent une aide d’urgence du service public. Commission. Freepoint Commodities LLC a également fait appel à la commission, affirmant qu’elle avait l’intention de contester les frais de services auxiliaires d’Ercot et craignait que l’opérateur de réseau ne dispose de la liquidité nécessaire pour rembourser tout paiement contesté avec succès. L’opérateur de réseau du Texas, Ercot, a perdu vendredi un septième membre du conseil d’administration avec la démission de Clifton Karnei, qui représentait des coopératives électriques. Un porte-parole d’Ercot a confirmé la démission.Le président et le vice-président du conseil étaient parmi les autres membres qui ont démissionné plus tôt cette semaine à la suite de la crise énergétique.Utility dit qu’Ercot ne l’a pas payé en trois jours (12h59): The Lower Colorado River Authority, un service public, attend le paiement de l’opérateur de réseau du Texas depuis trois jours, selon le président Phil Wilson. Le fournisseur d’électricité est généralement payé tous les jours, a-t-il déclaré.L’opérateur de réseau connu sous le nom d’Ercot tente actuellement de gérer les défauts de certains acteurs du marché à la suite de la crise pour s’assurer que les générateurs sont payés, ont déclaré des responsables lors d’une réunion du conseil d’administration mercredi. Les prix élevés de l’énergie et les problèmes de production pendant l’urgence du réseau ont également affecté les revenus de l’entreprise. «Nous avons perdu de l’argent à la fin de la journée», a-t-il déclaré, ajoutant qu’il espère que le service public terminera l’année «relativement indemne». Le régulateur ne savait pas que le gaz pouvait être classé «infrastructure critique» (11h00): La responsable du régulateur de l’énergie du Texas a déclaré qu’elle ne savait pas, dans la période précédant les pannes, que les installations de gaz naturel pouvaient être considérées comme des «infrastructures critiques» épargnées par les pannes. «Je ne savais pas que c’était une opportunité», a déclaré le président de la Texas Railroad Commission, Christi Craddick, aux législateurs lors d’une audience à domicile vendredi. liste entrant dans l’événement. Le distributeur d’électricité, qui était responsable de la mise en œuvre des coupures de courant ordonnées par l’exploitant du réseau, a ajouté 168 installations après avoir reçu des appels de la Commission des chemins de fer et de fournisseurs de gaz. prix de gros de l’électricité en place pendant des jours, les détaillants d’électricité et les coopératives au Texas ont accumulé une «énorme quantité d’obligations» envers les producteurs, a déclaré le principal opérateur de réseau de l’État. Les paiements combinés dus aux générateurs ont atteint 10 milliards de dollars un jour pendant les pannes de courant et 9,5 milliards de dollars un autre. », A déclaré Bill Magness, PDG d’Ercot, lors d’une audition à la Chambre des représentants de l’État. Les participants et les coopératives qui doivent ces factures peuvent avoir des difficultés à payer et certains peuvent déposer le bilan, a-t-il déclaré.Un autre problème à l’horizon est que si certains détaillants ne sont pas en mesure de payer, on ne sait pas comment la dette sera payée aux producteurs, Magness. mentionné. L’agence tente actuellement de déterminer combien de personnes ne seront pas en mesure de payer afin de pouvoir trouver une réponse, a-t-il déclaré. « Nous nous heurtons à un gros problème sur le plan financier car l’ampleur de l’argent dû est énorme », a-t-il déclaré. Dit Magness. « Si un générateur n’est pas payé, nous pouvons perdre de la production sur le système, alors cela devient un problème opérationnel. » LIRE AUSSI: Les villes du Texas s’inquiètent alors que les factures d’électricité montent au réveil de Blackouts Le régulateur dit (23 h): Le prix maximum de l’électricité de 9000 $ par mégawattheure au Texas n’a pas fonctionné lors des récentes coupures de courant, a déclaré la présidente de la Commission des services publics DeAnn Walker lors d’une audience de la Chambre des représentants de l’État. pour produire plus d’électricité ou pour que les clients consomment moins lorsque les réserves sont faibles, et cela a bien fonctionné pendant les pics d’été, principalement parce que les gros clients industriels ne veulent pas payer la facture raide, a déclaré Walker. Ercot de maintenir le prix au plafond pour essayer de maximiser la production, et les prix étaient à ce niveau ou au-dessus pendant sept jours consécutifs, mais des millions de personnes étaient encore dans le noir pendant des jours. », A déclaré Walker. «C’est un problème très compliqué et je n’ai aucune idée pour le moment, mais nous devons travailler ensemble pour le résoudre.» Pour plus d’articles comme celui-ci, veuillez nous rendre visite sur bloomberg.com source d’informations économiques. © 2021 Bloomberg LP