Un objet volant blanc au milieu des nuages ​​au-dessus d’Hyderabad suscite des spéculations et des rumeurs

Un objet volant de couleur blanche repéré dans le ciel d’Hyderabad mercredi a suscité la curiosité des gens et a également suscité toutes sortes de rumeurs, notamment selon lesquelles il s’agirait d’un objet volant non identifié (OVNI).

Le “phénomène étrange” a été observé le matin et bientôt les gens ont commencé à partager des vidéos et des photographies de la même chose sur les réseaux sociaux et à se demander s’il s’agissait d’une planète, d’une étoile ou d’un OVNI.

Cependant, les experts ont précisé qu’il s’agissait d’un ballon à hélium lancé pour une étude atmosphérique avancée.

Le directeur de la Planetary Society of India, N. Raghunandan, a déclaré avoir reçu des questions de nombreuses personnes au sujet de l’objet de couleur blanche.

Selon lui, ce n’est qu’un ballon à hélium de recherche envoyé pour des études atmosphériques. Cela a été publié par National Balloon Facility, une base de lancement de ballons stratosphériques sous la direction conjointe du Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) et de l’Indian Space Research Organization (ISRO). L’installation de montgolfière est située à Hyderabad.

Raghunandan a expliqué que le ballon à hélium transporte près de 1 000 kg d’instruments scientifiques assemblés par des scientifiques pour l’étude.

Il a souligné que le TIFR Balloon Facility avait annoncé ce mois-là qu’il lancerait un ballon de recherche. Ces ballons aident à calculer la pression, la température, l’humidité et la vitesse du vent à différentes altitudes. Des graphiques de sondage atmosphérique en sont tirés, ce qui aide à prévoir le temps.

Pendant ce temps, un ballon à hélium est tombé à Marpalli dans le district de Vikarabad près d’Hyderabad dans l’après-midi. On pense qu’il s’agit du même objet vu survolant Hyderabad le matin.

Des responsables du National Balloon Facility y sont arrivés et ont pris le contrôle du ballon et des instruments à l’intérieur.

