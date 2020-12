Un objet lent et d’origine inconnue vient de terminer un survol extrêmement proche de notre planète, avant de retourner dans le système solaire. Et le mystérieux matériau spatial devrait revenir en mars.

L’étrange « minimoon » – qui est officiellement surnommé 2020 SO – a fait l’objet de spéculations depuis sa découverte par l’enquête Pan-STARRS le 17 septembre. Il a été classé comme un astéroïde mais les scientifiques n’ont toujours pas compréhension de ce qu’est l’objet. Certains ont émis l’hypothèse qu’il faisait partie d’une vieille fusée.

En ce moment même, # 2020SO passe en toute sécurité avec notre planète, à environ 50000 km de nous. Voici une image que nous avons faite hier soir: voyez comment sa luminosité change régulièrement, pendant que cet objet (le booster Surveyor 2) tourne. L’objet est le sentier en pointillé que vous voyez là-bas. pic.twitter.com/iQmt0H0q5n – Télescope virtuel (@VirtualTelescop) 1 décembre 2020

Quoi qu’il en soit, il mesure entre cinq et dix mètres de diamètre et il a rasé notre planète à une distance de moins de 50 000 kilomètres. Ce n’est que 13% de la distance de la lune, bien à la portée de la gravité de notre planète, ce qui signifie qu’elle reviendra dans quelques mois.

L’énigme entourant les origines de l’objet découle de la façon dont il voyage.

Il se déplace à une vitesse beaucoup plus lente que la grande majorité des astéroïdes, qui passent généralement entre 11 et 72 kilomètres par seconde, que les scientifiques de la défense planétaire rencontrent à travers leurs télescopes et leurs systèmes de détection.

Pendant ce temps, 2020 SO voyage à seulement 0,6 kilomètre par seconde.

Inbound: Voici une superbe capture de (probable) l’étage supérieur Centaur de la mission Surveyor 2 2020 SO des années 60 de la nuit dernière, gracieuseté de @masi_gianluca et le @VirtualTelescop Projet: https://t.co/2wDlJu7oMN pic.twitter.com/WR9XgHiqp8 – Dave ‘Chat d’intérieur’ Dickinson (@Astroguyz) 23 novembre 2020

De nombreux membres de la communauté scientifique pensent qu’il s’agit d’un vestige de la mission du vaisseau spatial Surveyor 2 sur la lune en 1966.

« Nous ne sommes pas sûrs qu’il s’agisse d’un astéroïde (c’est-à-dire d’un corps naturel), car il pourrait s’agir du propulseur de fusée de la mission Surveyor 2 de la NASA, datant de 1966, » Le projet de télescope virtuel a dit.

L’objet sera le troisième minimoon connu que la Terre ait eu depuis le début des enregistrements, bien qu’il y en ait probablement beaucoup, beaucoup plus tout au long de l’histoire de la planète.

