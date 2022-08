Un «objet pointu» dans la nourriture de Nando m’a fait cracher du sang – ils ont offert un bon de 6 £

UNE FEMME affirme qu’elle s’est retrouvée à cracher du sang après avoir avalé un objet pointu dans son repas de Nando.

Madison, 30 ans, mangeait une paella dans l’un des restaurants du point de vente à Melbourne, en Australie, lorsqu’elle a commencé à s’étouffer.

La femme a été laissée cracher du sang après avoir communié un objet pointu dans le repas de son Nando

En conséquence, la femme d’affaires locale a passé dix heures dans un hôpital local, avant d’envoyer un e-mail à Nando pour expliquer ce qui s’est passé.

Mais après avoir reçu une réponse une semaine plus tard, elle a été choquée de ne se voir offrir qu’un bon de 6 £ en guise de compensation.

Se souvenant de l’incident, elle a décrit avoir avalé ce qu’elle croyait être un morceau de verre qui lui donnait l’impression de «se trancher la gorge».

“C’était super pointu. Il est descendu au milieu de mon œsophage et j’avais l’impression qu’il était logé là-bas », a-t-elle déclaré à 9News.

Elle a commencé à cracher du sang alors qu’elle essayait de ramener l’objet coincé et ne pouvait pas parler parce qu’elle souffrait tellement.

“Je ne pouvais pas parler – chaque fois que je disais quoi que ce soit, j’avais l’impression qu’un morceau de verre me coupait la gorge”, a-t-elle ajouté.

Le père de la femme l’a emmenée d’urgence à l’hôpital Alfred de Melbourne où les médecins ont examiné sa gorge.

Cependant, une cicatrice CT s’est avérée non concluante car le personnel a suggéré que l’objet aurait pu traverser sa gorge.

Après avoir refusé une enquête plus approfondie et quitté l’hôpital, elle affirme qu’elle n’a pas pu parler ni avaler pendant une semaine, citant l’objet présumé comme cause.

“Chaque fois que je bougeais ma langue, j’avais l’impression que ma gorge était percée par quelque chose”, a-t-elle déclaré.

Après l’épreuve, Madison a contacté Nandos pour détailler ce qui s’était passé, seulement pour être laissé perplexe par la réponse.

La chaîne a présenté des excuses avant de confirmer qu’elle mènerait une enquête interne sur l’incident.

Ils ont ajouté qu’ils espéraient que le bon s’avérerait être une compensation suffisante et l’ont remerciée pour sa “patience et sa compréhension”.

Cependant, un Madison furieux a déclaré que le bon était “insultant et” comique “et que l’entreprise n’avait pas reconnu la gravité de la situation.

Elle a dit qu’elle avait maintenant besoin de voir un spécialiste des oreilles, du nez et de la gorge car elle ressentait toujours une gêne plus d’un mois après l’incident.

Madison a ajouté qu’elle avait maintenant été repoussée à vie et qu’elle n’irait probablement plus jamais au restaurant de restauration rapide.

En réponse, un porte-parole de Nando a déclaré à 9news: “Nando’s prend la sécurité alimentaire très au sérieux et dispose d’une équipe interne dédiée à l’examen, à l’enquête et à la réponse à de telles requêtes.

“Nous reconnaissons que notre réponse initiale à cette requête aurait pu être améliorée et n’a pas été à la hauteur de nos normes élevées de service à la clientèle. Pour cela, nous nous sommes excusés.”