Un objet mystérieux émerge sur une plage de Floride, déclenchant des spéculations

Il y a quelque chose qui dépasse à travers le sable à Daytona Beach Shores dans le comté de Volusia, en Floride, et les résidents locaux et les fonctionnaires bourdonnent de curiosité.

L’objet inconnu a été récemment découvert par des baigneurs et Volusia County Beach Safety, ont déclaré des responsables du comté dans une série de déclarations par e-mail.

Ils ont dit que l’objet était visible en partie à cause de l’érosion des plages causée par l’ouragan Nicole, qui a ravagé la Floride le mois dernier, et par l’ouragan Ian, qui a frappé l’État en septembre et a été l’une des tempêtes les plus puissantes à frapper les États-Unis dans le dernière décennie. Les marées hautes continues et les vagues agitées ont également joué un rôle dans la découverte de l’objet, juste au sud de Daytona Beach.

L’objet semble être fait de bois et de métal et mesurer environ 80 pieds de long, ont déclaré des responsables. Il n’a pas pu être bouclé car l’eau le submerge à marée haute.