Un objet « effrayant » à 4 000 années-lumière dans la Voie lactée repéré par un étudiant universitaire

« Plus de détections diront aux astronomes s’il s’agissait d’un événement ponctuel rare ou d’une vaste nouvelle population que nous n’avions jamais remarquée auparavant », a déclaré Hurley-Walker.

La prochaine étape pour les chercheurs est de rechercher plus de ces objets étranges à travers l’univers.

Sur la question de savoir si le signal radio puissant et cohérent de l’espace aurait pu être envoyé par une autre forme de vie, Hurley-Walker a concédé : « Je craignais que ce soit des extraterrestres. »

« Mais c’est assez inhabituel aussi. Nous ne connaissons qu’un seul pulsar nain blanc, et rien d’aussi grand que celui-ci », a déclaré Hurley-Walker.

« Cela ne devrait tout simplement pas être possible. »

En parcourant des années de données, ils ont pu établir quelques faits : l’objet se trouve à environ 4 000 années-lumière de la Terre, est incroyablement brillant et possède un champ magnétique extrêmement puissant.

Des chercheurs australiens ont découvert un étrange objet en rotation dans la Voie lactée qui, selon eux, ne ressemble à rien de ce que les astronomes ont jamais vu. L’objet, repéré pour la première fois par un étudiant universitaire travaillant sur sa thèse de premier cycle, libère une énorme rafale d’énergie radio trois fois par heure. Le pouls arrive « toutes les 18,18 minutes, comme sur des roulettes », a déclaré l’astrophysicienne Natasha Hurley-Walker, qui a mené l’enquête après la découverte de l’étudiant, en utilisant un télescope dans l’outback australien occidental connu sous le nom de Murchison Widefield Array. Bien qu’il y ait d’autres objets dans le univers qui s’allument et s’éteignent – comme les pulsars – Hurley-Walker a déclaré que 18,18 minutes est une fréquence qui n’a jamais été observée auparavant. ciel qui fait ça. » L’équipe de recherche travaille maintenant pour comprendre ce qu’ils ont trouvé.

