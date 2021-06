Un objet céleste récemment identifié comme une « méga comète » avec une orbite étrange est entré dans notre système solaire

Un étrange objet plus gros qu’une comète a été observé par des astronomes à la périphérie du système solaire. L’objet qui est décrit comme une « méga comète » est estimé à entre 100 et 370 kilomètres de large. Sa taille la rapproche de la catégorie des petites planètes naines. L’objet a récemment été découvert par les astronomes grâce aux résultats du Dark Energy Survey comprenant les données astronomiques entre les années 2014 et 2018, rapporte Express UK.

La méga-comète baptisée 2014 UN271, est susceptible de passer près du Soleil et devrait faire irruption dans l’orbite de Saturne en 2031. Les astronomes pensent qu’avant d’atteindre la planète Saturne, l’objet développera les caractéristiques typiques d’une comète. Elle formera une queue, et le coma semblable à n’importe quelle autre comète car le matériau à sa surface se vaporisera en raison de la chaleur et du rayonnement du Soleil à mesure qu’il se rapprochera de l’étoile.

Observée pour la première fois en 2014, l’énorme comète était à environ 29 unités astronomiques du Soleil (1 UA équivaut à la distance entre la Terre et le Soleil). Depuis lors, il a voyagé autour de 7 UA. Après avoir parcouru la distance de 1 UA chaque année, l’objet est maintenant à environ 22 unités astronomiques (UA) du Soleil.

Selon les estimations, la comète atteindra aussi près que 10,9 UA du Soleil d’ici 2031. Par conséquent, au plus près, elle devrait s’approcher de l’orbite de Saturne avant de faire demi-tour et de revenir aux bords extérieurs du système solaire.

Ce qui rend cet étrange objet unique, c’est sa longue orbite. Après analyse, les astronomes ont découvert qu’une extrémité de son orbite est proche du Soleil, tandis que l’autre extrémité s’étend jusqu’au nuage d’Oort, le disque circumstellaire de poussière et de gaz situé dans l’espace interstellaire. La région est considérée comme la plus éloignée du système solaire au-delà de l’influence du soleil où les vents solaires ralentissent. En raison d’une si longue distance entre les deux points d’extrémité, l’objet prend 6 12 190 années pour accomplir une orbite complète.

