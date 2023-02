Un « objet à haute altitude » abattu au-dessus de l’Alaska, selon les États-Unis

Commentez cette histoire Commentaire

Un avion de chasse américain a abattu vendredi un “objet à haute altitude” dans l’espace aérien de l’Alaska, ont déclaré des responsables, marquant la deuxième rencontre de ce type dans une semaine après le labourage Le vol à travers le pays d’un ballon espion chinois présumé a déclenché une réaction politique féroce contre l’administration Biden. Le dernier objet, que les responsables disent ne pas avoir identifié de manière concluante, était à peu près de la taille d’une voiture et beaucoup plus petit que le dirigeable chinois abattu samedi, a déclaré Brig. Le général Patrick Ryder, porte-parole du Pentagone. Les responsables militaires américains ont cependant fourni peu de détails. Ils ne connaissent pas encore l’origine de l’objet, ses capacités ou ce que l’engin faisait au-dessus de l’espace aérien américain, a déclaré Ryder, notant qu’il avait été détecté pour la première fois par radar jeudi.

Le président Biden a dirigé la grève, a déclaré John Kirby, un porte-parole de la Maison Blanche. Le Pentagone avait recommandé d’abattre l’objet car il planait à environ 40 000 pieds, menaçant potentiellement le trafic aérien civil. Il a été abattu au-dessus des eaux gelées au large des côtes du nord-est de l’Alaska, a déclaré Kirby.

“Nous essayons toujours d’en savoir plus”, a-t-il déclaré. “Je tiens à souligner à nouveau que nous ne savons pas à quelle entité appartient cet objet. Rien n’indique qu’il émane d’une nation, d’une institution ou d’un individu.

La divulgation de vendredi par l’administration a mis fin à une semaine de critiques incessantes de la part des républicains et des démocrates qui ont réprimandé le président Biden et ses principaux conseillers à la sécurité nationale pour avoir permis à l’engin chinois de s’imprégner de renseignements alors qu’il dérivait sur des sites militaires sensibles après avoir été détecté au large de l’Alaska. côte le 28 janvier. Des responsables du Pentagone et d’autres membres de l’administration ont déclaré qu’ils avaient choisi de laisser le ballon suivre son chemin afin que l’armée puisse étudier la technologie avant de l’abattre, ce qu’ils ont fait le 4 février au large de la Caroline du Sud. .

Biden a été informé de la dernière objet jeudi soir, après l’envoi d’avions de chasse pour l’observer de plus près, a déclaré Kirby. Sa rapidité et sa petite taille, couplé à l’obscurité nocturne, a laissé les commandants militaires avec peu de bons options lors de l’interception initiale, ont déclaré des responsables.

Un autre porte-parole du Pentagone, le lieutenant-colonel Devin Robinson, a déclaré que l’objet voyageait vers le nord-est à travers l’Alaska jeudi soir. Les avions initialement envoyés pour observer étaient des F-35, a-t-il dit.

Avions de chasse ont été renvoyés vendredi et ont déterminé que l’engin n’avait pas de pilote à bord, a déclaré Kirby.

“Ils ont travaillé très dur pour essayer d’obtenir autant d’informations que possible sur cet objet”, a déclaré Kirby. “Il était difficile pour les pilotes de glaner beaucoup d’informations.”

La fusillade de vendredi a été effectué par une paire de F-22 Raptors lancés depuis la base commune Elmendorf-Richardson à Anchorage, l’un des jets avancés lançant un seul missile AIM-9X Sidewinder à 13 h 45, heure de l’Est, a déclaré Ryder.

Les opérations de récupération sont en cours dans un mélange de neige et de glace, avec une gamme d’avions répondant. Parmi eux, a déclaré Ryder, se trouve un HC-130, un avion de recherche et de sauvetage. On pourrait en voir un sur les trackers de vol en ligne vendredi encerclant près de Prudhoe Bay, où la Federal Aviation Administration avait fermé une zone d’espace aérien s’étendant au nord dans la mer de Beaufort, vers l’océan Arctique. Prudhoe Bay abrite également le plus grand champ pétrolifère d’Amérique du Nord. Les prévisions de vendredi incluaient des températures inférieures à moins 20 degrés et de la neige légère.

Les conditions difficiles pourraient rendre la récupération difficile en empêchant les bateaux d’atteindre le site. Dans ce cas, les troupes peuvent avoir à utiliser des treuils déployés à partir d’hélicoptères pour ramasser les débris si la glace est jugée trop instable pour les personnes ou pour qu’un avion puisse atterrir.

L’épisode s’est produit alors que le personnel de la marine américaine et des garde-côtes continuait de récupérer les restes du dirigeable chinois dans l’océan Atlantique. Il a également été abattu par un missile tiré d’un F-22. Des responsables américains ont déclaré que l’engin faisait partie d’un programme de surveillance chinois tentaculaire qui a ciblé des dizaines de pays. Cet appareil mesurait environ 200 pieds de haut et transportait une charge utile mesurant à peu près la taille de deux ou trois bus, ont déclaré des responsables.

Cette semaine, les législateurs des deux principaux partis ont exigé des réponses d’un panel de hauts responsables du Pentagone, convoqués à Capitol Hill pour une audience sur leur gestion de la situation. Plusieurs ont voulu savoir pourquoi le dirigeable chinois avait été autorisé à flotter jusqu’à l’océan Atlantique avant d’être abattu. Les responsables de la défense ont déclaré qu’ils l’avaient fait parce que le dirigeable ne représentait aucune menace physique apparente pour les Américains et qu’ils voulaient recueillir autant d’informations que possible à son sujet.

La sénatrice Lisa Murkowski (R-Alaska), a qualifié la première ligne de défense de son État américain lors de l’audience de jeudi. “À quel moment disons-nous qu’un … ballon espion venant de Chine est une menace pour notre souveraineté?” elle a demandé. «Ce devrait être le moment où il franchit la ligne. Et cette ligne, c’est l’Alaska.

Son homologue, le sénateur Dan Sullivan (R-Alaska), a déclaré vendredi dans un communiqué qu’il avait été informé du dernier incident et a encouragé les responsables américains à abattre l’objet. Les incursions ont révélé les vulnérabilités des défenses intérieures américaines et l’audace du gouvernement chinois, a déclaré Sullivan, appelant à des mesures de dissuasion plus fortes.

“Nous devons également équiper de manière appropriée nos militaires en Alaska avec les capteurs et les avions nécessaires pour détecter et, si nécessaire, tout détruire, des ballons lents aux missiles hypersoniques”, a-t-il déclaré.

S’adressant aux journalistes du Pentagone, Ryder a rejeté vendredi une insinuation selon laquelle l’administration s’était pliée à la pression politique en agissant rapidement sur le dernier objet.

“Nous allons juger chacun d’entre eux sur ses mérites”, a-t-il dit, affirmant que la décision d’agir a été prise sur la base d’une menace perçue pour les avions de ligne civils.

Le Pentagone n’a révélé le ballon chinois au public que le 1er février, lorsque NBC News a rapporté que le dirigeable était au-dessus du Montana près d’une base aérienne américaine qui abrite des missiles nucléaires. Biden a décidé de ne pas l’abattre au-dessus de la zone continentale des États-Unis car, ont déclaré des responsables, il craignait que des débris qui s’écrasent ne blessent ou ne tuent des personnes au sol.

Le voyage de plusieurs jours a fourni aux analystes du renseignement une foule de données, ont déclaré des responsables, ce qui les a aidés à identifier rétroactivement des objets inconnus comme des ballons espions similaires exploités par la Chine. Depuis le mariage de ces données avec d’autres cas non résolus, les responsables ont déterminé qu’il y avait eu au moins trois incursions de ce type dans l’espace aérien américain sous l’administration Trump et une autre au début de l’administration Biden.

La tension entre Washington et Pékin est donc montée en flèche. La semaine dernière, le secrétaire d’État Antony Blinken, citant l’incursion du ballon, a reporté un voyage en Chine où il devait discuter avec les dirigeants chinois de la manière dont les deux puissances peuvent travailler pour désamorcer ce qui est devenu une relation acrimonieuse.

Vendredi, l’administration Biden a placé six entreprises et instituts de recherche chinois sur une liste noire commerciale pour leur soutien présumé au programme de surveillance des ballons de l’armée chinoise, ont déclaré des responsables. Ce sont : Beijing Nanjiang Aerospace Technology ; China Electronics Technology Group Corporation 48e institut de recherche ; Technologie de télédétection de Dongguan Lingkong ; Eagles Men Aviation Science and Technology Group; Technologie aéronautique de Guangzhou Tian-Hai-Xiang ; et le groupe des sciences et technologies de l’aviation du Shanxi Eagles Men.

L’utilisation par l’Armée populaire de libération de ballons à haute altitude pour des activités de renseignement et de reconnaissance “est contraire à la sécurité nationale et aux intérêts de la politique étrangère des États-Unis”, a déclaré le département du Commerce dans un avis publié sur le Federal Register annonçant cette décision. La liste noire interdit aux entreprises américaines d’envoyer tout produit ou technologie aux entreprises désignées.

L’ambassade de Chine à Washington n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’une des entités citées vendredi, le 48e institut de recherche de China Electronics Technology Group Corp., fabrique des cellules solaires et des matériaux photovoltaïques, selon des chercheurs américains. Le ballon qui a survolé la zone continentale des États-Unis et a été abattu samedi était équipé de panneaux solaires suffisamment grands pour faire fonctionner plusieurs capteurs de collecte de renseignements, selon le département d’État. L’organisation mère de l’institut de recherche, le CETC, est bien connue pour fournir l’armée chinoise, et plus d’une douzaine d’instituts du CETC ont été mis sur liste noire par le département du Commerce, ont déclaré les chercheurs.