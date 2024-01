Un nutritionniste partage 3 façons simples de réduire les aliments ultra-transformés dans son alimentation

Rob Hobson a décidé de réduire sa consommation d’aliments ultra-transformés après avoir lu un livre sur le sujet.Rob Hobson/Getty Images

Les aliments ultra-transformés contiennent des ingrédients que vous ne trouverez pas à la maison – et ils sont partout.

Un régime riche en UPF a été associé à la prise de poids, à certains types de cancer et au diabète de type 2.

Le nutritionniste Rob Hobson a expliqué trois façons dont il a réduit la quantité d’UPF qu’il consomme.

Après que Rob Hobson ait lu un livre sur aliments ultra-transformés il s’est rendu compte que même si son alimentation était en grande partie saine, une grande partie de ce qu’il mangeait était hautement transformée – même son pain complet emballé et son houmous d’épicerie.

Son déjeuner acheté en magasin alors qu’il travaillait au bureau, par exemple, se composait généralement d’une barre protéinée, d’un yaourt aux fruits et d’un bagel avec des tranches de jambon – qui comptaient tous pour UPF.

Il n’existe pas de définition convenue de ce qui constitue un FPU, mais Hobson, un nutritionniste agréé basé au Royaume-Uni avec 18 ans d’expérience, les décrit comme des produits manufacturés contenant cinq ingrédients ou plus, dont beaucoup ne sont pas disponibles dans une cuisine domestique. Ils ont également tendance à avoir une longue durée de conservation et sont présentés dans des emballages hautement commercialisés, a-t-il déclaré à Business Insider.

Les UPF ont fait l’objet d’une attention croissante ces dernières années, car la recherche a établi un lien entre les régimes alimentaires contenant des niveaux élevés et un risque accru de nombreux problèmes de santé, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et certains types de cancer, a déclaré Hobson. Ils sont également associés à la suralimentation et la prise de poids, parce qu’ils ont tendance à être ultra-appétissants. La raison pour laquelle les aliments transformés sont mauvais pour notre santé n’est pas encore entièrement comprise, mais les preuves de leur impact continuent de croître.

Au fur et à mesure qu’il approfondissait la science, Hobson a décidé de réduire autant que possible la quantité d’aliments ultra-transformés qu’il consommait. Cependant, il n’est pas trop strict car les UPF sont partout et les supprimer serait irréaliste.

Au lieu de cela, il se concentre sur la cuisine lui-même, car il peut surveiller les ingrédients qu’il utilise et faire des choix sains. Il détaille comment procéder dans son nouveau livre ‘ Annulez le traitement de votre vie .’

Hobson a partagé trois choses qui l’ont aidé à réduire sa consommation d’aliments transformés grâce à BI.

Cuisson par lots

Une partie de l’attrait des UPF réside dans leur commodité, a déclaré Hobson. Il est plus facile de prendre un sandwich tout préparé ou de mettre une pizza surgelée au four que de préparer un repas à partir de rien.

Hobson prépare donc certains de ses repas par lots pour rendre son régime pauvre en aliments préparés plus pratique. “C’est vraiment bien quand je sais que j’ai des trucs dans le congélateur et que je n’ai pas à me soucier de la cuisine”, a-t-il déclaré. Il a ajouté que cela le rendait également beaucoup moins susceptible de commander des plats à emporter.

Il aime cuisiner par lots des recettes simples telles que des currys, des ragoûts et des tajines, en les divisant en portions individuelles et en les plaçant dans des récipients allant au micro-ondes. De cette façon, ils peuvent être congelés et réchauffés au micro-ondes sans être décongelés au préalable, ou sortis du réfrigérateur et consommés pour le déjeuner au travail.

Préparation des repas

Une autre technique qu’il utilise pour faciliter la cuisine maison est préparation des repas.

Il réfléchit aux recettes qu’il souhaite cuisiner pour la semaine et au moment où il aura le temps de les cuisiner.

“Si vous souhaitez modifier votre alimentation, vous devrez consacrer un peu de temps à réfléchir à la nourriture. Cela n’arrive pas par magie”, a-t-il déclaré.

Une fois qu’il a choisi ses recettes, il commande la nourriture en ligne, ce qu’il trouve plus facile que de se précipiter à l’épicerie.

Faire des sauces comme le ketchup à la maison

Fabriquer ses propres sauces de garde-manger et d’autres produits de base en cuisine aide également Hobson à éviter les UPF.

Il aime manger ses œufs du matin avec de la sauce piquante, c’est pourquoi il prépare les siens en utilisant uniquement des ingrédients que l’on trouverait dans une cuisine ordinaire. Il fabrique également son propre ketchup, son lait de coco et son beurre de noix.

Lorsqu’il est réfrigéré et conservé dans un récipient scellé, son ketchup se conserve jusqu’à trois semaines et sa sauce piquante jusqu’à trois mois.

Lire l’article original sur Interne du milieu des affaires