Qu’est-ce qu’il y a dans un nom? Beaucoup, si vous demandez à un numérologue. Un an et demi d’une pandémie mondiale, le monde a perdu plus de 32,56,034 personnes à cause du virus, avec plus de 15,60,77,747 personnes touchées. Bien qu’il n’y ait pas de remède contre le virus, le monde est encore sous les effets de la maladie invisible: avec des masques, des désinfectants et des vaccins qui, espérons-le, changeront le monde pour le mieux. Existe-t-il peut-être un remède différent, qui n’implique ni vaccin ni médicament? Un numérologue indien d’Anantapuram dans l’Andhra Pradesh le croit certainement et la preuve peut être une bannière devenue virale sur les réseaux sociaux.

Un utilisateur de Twitter a récemment partagé une photo de la publicité avec une légende qui disait: « Vous pouvez trouver de la comédie n’importe où ces jours-ci. » Dans la publicité, l’orthographe de «Corona» et COVID-19 ′ a été modifiée en «Caronaa» et «Covviyd-19» respectivement. «Si vous utilisez l’orthographe modifiée de CARONAA et COVVIYD-19 en l’apposant sur une porte ou dans des lieux publics ou en attachant la bannière dans tous les lieux publics, CARONAA disparaîtra non seulement d’Ananthapuram dist. mais aussi du monde. C’est une garantie car c’est une puissance divine selon la NUMEROLOGIE », lit-on sur la bannière.

L’homme derrière la publicité est SV Annandd Rao, qui, selon la bannière, est sténographe dans un département judiciaire d’Ananthapuram. Rao, qui semble avoir ajouté des N et des D supplémentaires à son nom, a également partagé ses coordonnées pour obtenir de l’aide.

Numérologie, selon Horoscope.com est une étude ancienne qui tire sa signification de différents nombres, combinaisons de nombres, lettres et symboles de votre vie. Cet art peut nous aider à puiser dans les modèles sous-jacents de l’univers et à révéler de nouvelles vérités sur qui nous sommes. «

Séduire ajouté que, «Tout comme l’astrologie, les planètes et les signes du zodiaque sont liés à des attributs spécifiques de l’astrologie, selon les enseignements de la numérologie, certains nombres sont associés à des traits ou des thèmes spécifiques. Ces chiffres sont utilisés pour donner un aperçu de la personnalité, des événements futurs et même du plus grand objectif de la vie. «

Un article de revue, «Science and Numerology», publié dans Le mensuel scientifique Vol. 37, n ° 5 (novembre 1933), pp. 448-450, par l’American Association for the Advancement of Science, cependant, mentionne que «dans les dictionnaires du futur, la numérologie sera définie comme une pseudo-science». et ajoute que c’est «l’opposé de la science».

Il n’y a eu aucun soutien scientifique pour prouver que la numérologie fonctionne, même si les numérologues et les astrologues ont tiré des conclusions de la logique de la méthode.

Actualités18 a indépendamment contacté SV Annandd Rao et attend un commentaire.

La numérologie n’a pas été la seule solution desi à apparaître à l’époque de Covid-19. Récemment, le député du BJP Surendra Singh a affirmé que la propagation de Covid-19 pouvait être contrôlée en utilisant le «gaumutra». Au cours de la dernière année seulement, des remèdes bizarres pour le coronavirus ont été recommandés: des paapads, des kadhas, des glaces, des concoctions d’herbes et de plantes ont été vantés comme des remèdes contre l’infection virale.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici