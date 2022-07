Un nudiste de 75 ans arrêté pour avoir tiré sur un autre nudiste qui s’est exposé à une femme

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La police a arrêté un nudiste de 75 ans qui aurait tué par balle un autre homme de 46 ans sur une plage nudiste à Lyon, en France, samedi.

Le jeune homme, également nu, aurait harcelé des gens tout au long de la journée en se masturbant dans les vagues devant les amateurs de plage, selon le Daily Beast.

Les choses ont dégénéré lorsque le jeune homme se serait caressé devant une femme en train de bronzer. Elle s’y est opposée et le couple a commencé à se crier dessus, attirant l’attention de l’homme plus âgé.

Les deux hommes ont commencé à se disputer, et l’homme plus âgé a finalement récupéré une arme à feu de son sac et a tué l’autre homme.

Les policiers à proximité ont entendu les trois coups de feu et ont répondu immédiatement. La police n’a pas dévoilé les noms des personnes impliquées.

L’homme plus âgé a été inculpé d’homicide volontaire, selon les médias français.

Il n’est pas rare que des nudistes français se rassemblent près de Lyon, où se trouvent plusieurs plages où les vêtements sont interdits.